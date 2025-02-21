"Монзуль даже не объяснила". Украинский арбитр раскрыл детали своего отстранения

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кривушкин рассказал, что глава судейского корпуса УАФ Екатерина Монзуль отстранила его от работы.

"Я судил матчи УПЛ до 40 лет, однако летом меня не вызвали на сборы, не объяснив причины. Я считаю, что это незаконно и несправедливо.

Я позвонил Екатерине Монзуль, которая объяснила, что это ее решение, которое она не будет объяснять. Причин мне так и не рассказали. Я прошел полиграф после игры между "Минаем" и "Александрией", после чего я ждал результатов целых три месяца.

У нас была встреча, когда начиналась встреча арбитров, с Андреем Шевченко, который сказал, что мы начинаем все с чистого листа. После того, как Монзуль возглавила судейский корпус, я два месяца не судил матчи, просто тренируясь.

В матче между "Александрией" и "Минаем" я назначил пенальти с помощью ВАР и дал вторую желтую карточку Ковальцу. После этого меня больше не назначали на поединки.

Возможно, вторая желтая карточка Ковальцу была моей ошибкой, однако я считаю, что это не причина меня отстранять от судейства", - сказал Кривушкин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.