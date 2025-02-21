Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Заре сообщили, где команда будет играть домашние матчи весной
Луганчане продолжат играть на стадионе "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь рассказал, что команда продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо" имени В. В Лобановского.
- Игорь Викторович, зима внезапно вернулась в Украину неделю назад, что вызывает потенциальные форс-мажоры в проведении матчей. Насколько вы волнуетесь из-за этого?
- Слушайте, ну это проблема для всех клубов. Снег, мороз... Ты снег убираешь, а он все равно идет. Проблемы есть, конечно. Во-первых, подогрев поля имеют не все. А во-вторых, с энергетикой в нашей стране сейчас все достаточно плохо. И чтобы осуществлять отопление стадионов, клубам не хватает энергетической мощности. Нам немного проще в каком плане: мы переходим на искусственное поле и работаем там.
- Весной вы продолжите играть на стадионе "Динамо" в Киеве?
- Да, конечно.
- И в перспективе тоже там?
- Да. У нас теплые, партнерские взаимоотношения с футбольным клубом "Динамо", поэтому мы благодарны им, что можем играть на этом стадионе, - сказал Гузь.
Популярное сейчас
- Две из них – конкуренты Украины в ТК. Еще четыре страны закончили для себя евросезон
- Вацко: У Динамо нет ни денег, ни опций. В клубе понимают, что такой шанс выиграть чемпионский титул может быть нескоро
- Таблица коэффициентов УЕФА. Украина сдержала Венгрию и Словению, но подпустила Румынию
- Динамо дозаявило на УПЛ лучшего бомбардира чемпионата U-19
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Определились участники 1/8 финала Лиги Европы