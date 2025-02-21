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В Заре сообщили, где команда будет играть домашние матчи весной

Премьер-лига

Луганчане продолжат играть на стадионе "Динамо"

В Заре сообщили, где команда будет играть домашние матчи весной

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь рассказал, что команда продолжит играть домашние матчи на стадионе "Динамо" имени В. В Лобановского.

- Игорь Викторович, зима внезапно вернулась в Украину неделю назад, что вызывает потенциальные форс-мажоры в проведении матчей. Насколько вы волнуетесь из-за этого?

- Слушайте, ну это проблема для всех клубов. Снег, мороз... Ты снег убираешь, а он все равно идет. Проблемы есть, конечно. Во-первых, подогрев поля имеют не все. А во-вторых, с энергетикой в нашей стране сейчас все достаточно плохо. И чтобы осуществлять отопление стадионов, клубам не хватает энергетической мощности. Нам немного проще в каком плане: мы переходим на искусственное поле и работаем там.

- Весной вы продолжите играть на стадионе "Динамо" в Киеве?

- Да, конечно.

- И в перспективе тоже там?

- Да. У нас теплые, партнерские взаимоотношения с футбольным клубом "Динамо", поэтому мы благодарны им, что можем играть на этом стадионе, - сказал Гузь.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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