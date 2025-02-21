Динамо пока не делало предложений по хавбеку Сантоса и сборной Боливии

"Динамо" предложили хавбека "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито), однако руководство киевского клуба пока не делало никаких переговорных шагов по футболисту. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Что действительно могло смутить руководство и тренерский штаб "бело-синих", так это его адаптация не только к жизни в воюющей европейской стране, но и к силовому и атлетическому футболу УПЛ. 20-летний Мигелито под давлением и без него - два разных футболиста, между которыми космическая пропасть.

Решающим может стать слово главного тренера. Если он увидит игрока в своих тактических планах, "Динамо" может подробнее изучить этот вариант.

В этом году игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает его в 750 млн евро.