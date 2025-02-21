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Динамо пока не делало предложений по хавбеку Сантоса и сборной Боливии

Премьер-лига

Футболист, вероятно, не перейдет в киевский клуб

Динамо пока не делало предложений по хавбеку Сантоса и сборной Боливии

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" предложили хавбека "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито), однако руководство киевского клуба пока не делало никаких переговорных шагов по футболисту. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Что действительно могло смутить руководство и тренерский штаб "бело-синих", так это его адаптация не только к жизни в воюющей европейской стране, но и к силовому и атлетическому футболу УПЛ. 20-летний Мигелито под давлением и без него - два разных футболиста, между которыми космическая пропасть.

Решающим может стать слово главного тренера. Если он увидит игрока в своих тактических планах, "Динамо" может подробнее изучить этот вариант.

В этом году игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался. Портал Transfermarkt оценивает его в 750 млн евро.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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