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Ингулец – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ингулец – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
После двухмесячного зимнего перерыва в номинально домашнем матче 18-го тура УПЛ "Ингулец" на стадионе в Житомире сыграет с "Полесьем".
Команды находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи. "Полесье" борется за еврокубки, а "Ингулец" - за выживание.
Разное состояние команд, разное настроение, разные цели. Кажется, фаворит очевиден.
Но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Ингулец" — "Полесье" состоится в субботу, 22 декабря на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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