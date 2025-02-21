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Ингулец – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Ингулец – Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Ингулец – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото: ФК Колос/Автор - невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После двухмесячного зимнего перерыва в номинально домашнем матче 18-го тура УПЛ "Ингулец" на стадионе в Житомире сыграет с "Полесьем".

Команды находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи. "Полесье" борется за еврокубки, а "Ингулец" - за выживание.

Разное состояние команд, разное настроение, разные цели. Кажется, фаворит очевиден.

Но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Ингулец" — "Полесье" состоится в субботу, 22 декабря на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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Трансляція матчу Інгулець - Полісся
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