Ингулец – Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

После двухмесячного зимнего перерыва в номинально домашнем матче 18-го тура УПЛ "Ингулец" на стадионе в Житомире сыграет с "Полесьем".

Команды находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи. "Полесье" борется за еврокубки, а "Ингулец" - за выживание.

Разное состояние команд, разное настроение, разные цели. Кажется, фаворит очевиден.

Но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Ингулец" — "Полесье" состоится в субботу, 22 декабря на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию . А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.