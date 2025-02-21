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Гендиректор Зари назвал задачу команды на вторую часть сезона

Премьер-лига

Перед командой поставлена задача вернуться в еврокубки

Гендиректор Зари назвал задачу команды на вторую часть сезона

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь озвучил задачу команды на весеннюю часть чемпионата.

"Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины, как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.

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Постепенно хотелось бы вернуться на те лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5-6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто надо работать. Мы не так отстаем, что не можем бороться. Все зависит только от нас. Поэтому задача - попасть в зону еврокубков", - сказал Гузь в интервью изданию Украинский футбол.

На данный момент "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка. Луганчане начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с "Александрией". Поединок состоится 23 февраля и начнется в 15:30.

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Заря (Луганск) Игорь Гузь
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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