Гендиректор Зари назвал задачу команды на вторую часть сезона

Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь озвучил задачу команды на весеннюю часть чемпионата.

"Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины, как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.

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Постепенно хотелось бы вернуться на те лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5-6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто надо работать. Мы не так отстаем, что не можем бороться. Все зависит только от нас. Поэтому задача - попасть в зону еврокубков", - сказал Гузь в интервью изданию Украинский футбол.