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Гендиректор Зари назвал задачу команды на вторую часть сезона
Перед командой поставлена задача вернуться в еврокубки
Фото: ФК Зоря Луганськ
Генеральный директор "Зари" Игорь Гузь озвучил задачу команды на весеннюю часть чемпионата.
"Мы всегда ставим задачу бороться за зону еврокубков. Это наша первоочередная задача. В прошлом сезоне мы провалились очень серьезно, но на то были причины, как объективные, так и субъективные. Мы сделали выводы и уже сейчас мы занимаем место выше.
Постепенно хотелось бы вернуться на те лидерские позиции, на которых мы находились в последние 5-6 лет в украинском футболе. Я думаю, все получится, просто надо работать. Мы не так отстаем, что не можем бороться. Все зависит только от нас. Поэтому задача - попасть в зону еврокубков", - сказал Гузь в интервью изданию Украинский футбол.
На данный момент "Заря" занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 22 очка. Луганчане начнут весеннюю часть сезона выездным матчем с "Александрией". Поединок состоится 23 февраля и начнется в 15:30.
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