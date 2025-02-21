Кривушкин обвинил главу Комитета честной игры УАФ в вымогательстве взятки у арбитров

Украинский футбольный арбитр Дмитрий Кривушкин рассказал о вымогательстве взятки со стороны нынешнего главы комитета этики и честной игры УАФ Андрей Давыденко.

- От председателя комитета Лучано Лучи пришло письмо, которое меня вызывают как свидетеля по уголовному производству. Я должен явиться в назначенную дату и меня опросят как свидетеля.

– На основе чего? На основе какого-нибудь матча или ваших действий?

– Нет. Там просто был номер уголовного производства. Вызывавших порядка 22 человек вызвали – арбитров, ассистентов, наблюдателей.

Тогда я приехал и познакомился с Андреем Сергеевичем Давыденко. Он был опероуполномочен от Нацполиции. Мне сразу не понравилось, как он себя вел.

– На что вы намекаете?

– Арбитры приезжали на слушания с юристами. Андрей начинал звонить Баранке, председателю Комитета по этике и честной игре, и говорил, что нельзя, чтобы арбитры приезжали с юристами, хотя это не запрещено законом.

Он не проводил [слушания]. Я тогда в Харькове жил и каждый раз должен приезжать. И здесь начинаются угрозы.

В письме, которое нам присылал Лучи, было указано, что вас отстранены от арбитража, пока вам не будет предоставлена ​​справка от Нацполиции, что к вам нет никаких претензий, хотя мы проходим как свидетели. Нет ни подозрений, ни судебных решений. Просто свидетели, и за это нас отстраивают. У тебя нет возможности пообщаться с юристом. Когда ты свидетель, а тебя отстраняют, это как-то несправедливо.

Затем он (Давиденко - прим.) начинает давить на арбитров, требующих взятку от арбитров.

– За что?

– За эту справку от Нацполиции, что ты можешь проводить матчи. Эта справка шла в Комитет этики и честной игры, затем Комитет вызвал тебя. В этой справке писали, что к тебе нет претензий и арбитр проходит как свидетельница. Те люди, которые не получали справку, не судили по полгода, года. Они подавали запросы от юристов, но ответа не последовало. Так многие арбитры закончили свою карьеру, потому что он не дал справку.

– Он говорил прямым текстом или намекал? Как это происходило?

– Намекал, угрожал. Были случаи, когда он звонил юристу одного из арбитров и сказал, чтобы он дал столько-то.

– Какие суммы фигурировали? Приблизительно.

– 5,6,10 тысяч долларов. Когда арбитр отказывался дать эти деньги, он говорил: "А сколько он может дать?" По крайней мере, до меня доходили такие слухи. Если у тебя нет этой справки, ты не можешь работать, – сказал Кривушкин в интервью для Игоря Бурбаса.