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Среди них и капитан. Несколько игроков Черноморца не сыграют с Колосом
Неприятные потери
Фото: ФК Чорноморець
Стали известны кадровые потери "Черноморца" перед матчем 18-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса".
По информации Sport.ua, из-за проблем, связанных с полученными еще на турецких сборах повреждениями, не помогут "морякам" капитан команды Богдан Бутко и Даниил Удод. Также пропустит встречу панамский новичок Анель Райс, который остался в Одессе.
Состоится ли дебют в футболке "Черноморца" представителя Таджикистана Хусрава Тоирова, - будет зависеть от того, насколько оперативно будет оформлена его заявка в УПЛ.
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Впрочем, свой первый официальный поединок за одесситов смогут другие семь новичков: Магомед Кратов, Богдан Панчишин, Игорь Когут, Денис Безбородько, Брайан Карлос Сантос де Соуза, Эмиль Мустафаев и Георгий Робакидзе.
Игра между "Колосом" и "Черноморцем" состоится сегодня, 21 февраля. Начало - в 15:30 по Киеву.
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