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Среди них и капитан. Несколько игроков Черноморца не сыграют с Колосом

Премьер-лига
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Неприятные потери

Среди них и капитан. Несколько игроков Черноморца не сыграют с Колосом

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Стали известны кадровые потери "Черноморца" перед матчем 18-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса".

По информации Sport.ua, из-за проблем, связанных с полученными еще на турецких сборах повреждениями, не помогут "морякам" капитан команды Богдан Бутко и Даниил Удод. Также пропустит встречу панамский новичок Анель Райс, который остался в Одессе.

Состоится ли дебют в футболке "Черноморца" представителя Таджикистана Хусрава Тоирова, - будет зависеть от того, насколько оперативно будет оформлена его заявка в УПЛ.

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Впрочем, свой первый официальный поединок за одесситов смогут другие семь новичков: Магомед Кратов, Богдан Панчишин, Игорь Когут, Денис Безбородько, Брайан Карлос Сантос де Соуза, Эмиль Мустафаев и Георгий Робакидзе.

Игра между "Колосом" и "Черноморцем" состоится сегодня, 21 февраля. Начало - в 15:30 по Киеву.

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Черноморец (Одесса)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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