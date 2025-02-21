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Колос и Черноморец объявили составы на матч-открытие второй части УПЛ
Встреча начнется в 15:30
Фото: ФК Колос
Украинская Премьер-лига возвращается. Вторая часть сезона стартует сегодня, 21 февраля матчем "Колос" - "Черноморец". Наставники обеих команд определились со стартовыми составми на игру.
"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Велетень, Ковталюк,
Запасные: Горох, Мысак, Поправка, Шершень, Бойко, Красничи, Ориховский, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Безручук, Боливар.
"Черноморец": Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан.
Запасные: Аниагбосо, Вечный, Жаржу, Кайо, Попов, Хобленко, Арсич, Шевцов, Когут, Робакидзе.
Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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