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Колос и Черноморец объявили составы на матч-открытие второй части УПЛ

Премьер-лига

Встреча начнется в 15:30

Колос и Черноморец объявили составы на матч-открытие второй части УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинская Премьер-лига возвращается. Вторая часть сезона стартует сегодня, 21 февраля матчем "Колос" - "Черноморец". Наставники обеих команд определились со стартовыми составми на игру.

"Колос": Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Владой, Демченко, Гагно, Ррапай, Третьяков, Велетень, Ковталюк,

Запасные: Горох, Мысак, Поправка, Шершень, Бойко, Красничи, Ориховский, Криворучко, Алефиренко, Денисенко, Безручук, Боливар.

"Черноморец": Рудько, Кратов, Скиба, Кисель, Ермаков, Шпорн, Габелок, Янаков, Мустафаев, Безбородько, Райан.

Запасные: Аниагбосо, Вечный, Жаржу, Кайо, Попов, Хобленко, Арсич, Шевцов, Когут, Робакидзе.

Игра начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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