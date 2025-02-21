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Нещерет рассказал о своих ощущениях в статусе первого номера Динамо
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Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер киевского "Динамо" Руслан Нещерет рассказал о подготовке ко второй части сезона, а также о своем положении в клубе после ухода Георгия Бущана в чемпионат Саудовской Аравии.
"В хорошем настроении готовимся к предстоящему матчу с "Карпатами". Было много времени на подготовку и по себе чувствую, что это время пошло на пользу.
Мы хорошо подготовились ко второй половине сезона. Думаю, все будет хорошо. Ожидаем с "Карпатами" тяжелую, но интересную игру.
Как чувствую себя в статусе первого номера? Прекрасно! Что касается конкуренции, то я считаю, что это хорошо. Когда нет конкуренции, то идет деградация. Мечты и цели на сезон? Их много, но оставлю это в тайне", - сказал Нещерет.
23 февраля "Динамо" сыграет в УПЛ со львовскими "Карпатами".
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