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Футболист Ингульца прибыл в расположение клуба Первой лиги

Премьер-лига

В ближайшее время он может сыграть за команду в спарринге

Футболист Ингульца прибыл в расположение клуба Первой лиги

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В расположении тернопольской "Нивы" появился еще один потенциальный новичок - фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов, сообщает Sport.ua.

Его дебют в тернопольской команде уже на этой неделе - в контрольном с второлиговым ФК "Куликов-Белка".

По данным источника, еще двух новичков перволиговая "Нива" планирует подписать уже в ближайшее время. Представители Олега Данченко и Марьяна Мысыка внимательно изучают предложенные их клиентам контракты

Пока подопечные Юрия Вирта занимают 12-е место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.

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Нива (Тернополь) Денис Резепов
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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