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Футболист Ингульца прибыл в расположение клуба Первой лиги
В ближайшее время он может сыграть за команду в спарринге
В расположении тернопольской "Нивы" появился еще один потенциальный новичок - фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов, сообщает Sport.ua.
Его дебют в тернопольской команде уже на этой неделе - в контрольном с второлиговым ФК "Куликов-Белка".
По данным источника, еще двух новичков перволиговая "Нива" планирует подписать уже в ближайшее время. Представители Олега Данченко и Марьяна Мысыка внимательно изучают предложенные их клиентам контракты
Пока подопечные Юрия Вирта занимают 12-е место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.
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