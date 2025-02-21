Футболист Ингульца прибыл в расположение клуба Первой лиги

В расположении тернопольской "Нивы" появился еще один потенциальный новичок - фланговый полузащитник "Ингульца" Денис Резепов, сообщает Sport.ua.

Его дебют в тернопольской команде уже на этой неделе - в контрольном с второлиговым ФК "Куликов-Белка".

По данным источника, еще двух новичков перволиговая "Нива" планирует подписать уже в ближайшее время. Представители Олега Данченко и Марьяна Мысыка внимательно изучают предложенные их клиентам контракты

Пока подопечные Юрия Вирта занимают 12-е место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав 16 очков.