Не испугались ли? Гендиректор Черноморца рассказал о реакции новичков-легионеров на масштабные обстрелы Одессы

Зимний антракт оказался для одесского "Черноморца" достаточно насыщенным на события. В два с лишним месяца, сколько длился перерыв между осенней и весенней частями нынешнего чемпионата, клуб получил трансферный бан и претерпел очередные кадровые изменения. Во втором из компонентов его деятельности было обнаружено большую активность в селекционной работе на зарубежном трансферном рынке, в результате чего в команде появилось пятеро легионеров. Правда, в заявке "Черноморца" на сайте УПЛ на сегодняшний день фигурируют имена только трех из них - азербайджанца Эмиля Мустафаева, грузина Георгия Робакидзе и бразильца Раяна Сантоса де Соузы. А вот двое других новичков черно-синих - панамец Анель Райс и таджик Хусрав Тоиров, которые провели с "моряками" вторую часть турецких сборов и приехали в Одессу, почему-то в ней до сих пор отсутствуют. С целью уточнить это обстоятельство и узнать о других текущих особенностях одесского клуба, корреспондент UA-Футбол обратился к генеральному директору Анатолию Мисюре.

- Я не знаю, почему этих футболистов нет, - сказал он. - Возможно, есть технические проблемы на сайте. Ничего по этому поводу не могу сказать, ведь я не специалист в IT-среде. Могу лишь сказать, что все легионеры заявлены. Трансферный бан с клуба снят, все хорошо.

- Еще один вопрос, который касается иностранных новичков. Таких масштабных дронов ых атак, которые были вечером 18 и 19 февраля, в Одессе еще не случалось. Как отреагировали на это легионеры?

- Не знаю. Я не был с ними. До меня никакая информация о том, что кто-то из них испугался, не доходила.

- Не решил ли случайно кто-то из них из соображений безопасности покинуть "Черноморец"?

- У меня нет такой информации.

Корреспонденту UA-Футбол стало известно, что никто из вышеупомянутых легионеров в эти дни из "Черноморца" не сбежал. В футбольных кругах Одессы на это отреагировали с присущим жителям этого города юмором: "Смелые попались ребята".