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Акценты. Предсказуем ли этот сезон УПЛ?

Премьер-лига

Займемся неблагодарным делом

Акценты. Предсказуем ли этот сезон УПЛ?

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Ровно год назад, день в день, я предложил здесь свой прогноз итогового положения команд в чемпионате Украины. Сделал это скорее из чувства противоречия: уж слишком часто повторялось тогда отовсюду, какой замечательно непредсказуемый у нас выдался сезон. В то время как мне он виделся прочитанной книгой.

Потому рискнул и сделал то, чего в принципе делать не люблю. И вообще это не мое, что в свое время подтвердил безуспешный опыт игры в букмекерских конторах. Но тут оно буквально просилось. Как говорится, в пику оптимистам, чья бодрость и уверенность прямо-таки забавляла. Люди видели интригу, там, где ее не было.

Тогда я взял на себя смелость предсказать, кто и в каком порядке займет все 16 ступенек турнирной таблицы. Самому было интересно, кто из нас прав. Да и дополнительный искусственный стимул к отслеживанию сезона УПЛ появился.

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Результат ошеломил: в мае на предполагаемых мною местах финишировали 10 команд из 16. Включая всю первую семерку. А явно пальцем в небо попал лишь трижды (с “Александрией”, “Колосом” и “Металлистом 1925”). Чтобы долго не хвастать, предлагаю вам самим попробовать, насколько это легко, да и легко ли на самом деле.

Совсем не уверен, что этот фокус удастся повторить. Но отчего-то тянет эксперимент продолжить. Кто-то скажет, что нынешний сезон еще более предсказуем. Я в этом отнюдь не так убежден - если смотреть на таблицу глобально, а не точечно концентрироваться на наиболее значимых ее местах. Словом, попытка номер два.

Оригинальничать не стану: как и многие эксперты (коим себя никогда не числил), не сомневаюсь в чемпионстве “Динамо”. Чтобы не сохранить первое место до конца чемпионата, команде Шовковского нужно уж очень сильно постараться. В противном случае ее ждет грандиозный провал, и полагаются однозначные кадровые выводы.

Также нет и тени сомнения в том, что “Шахтер” обойдет “Александрию”. Новый виток бразилизации “Ахметико Минейро” просто обязывает к этому команду Пушича в отсутствие “второго фронта” в Европе. Вместе с тем неуязвимой она не выглядит, и это укрепляет во мнении, что этой весной ее потолком может стать второе место.

Удержится ли в тройке “Александрия”? Рискну предположить, что да. Относительная стабильность в клубе, плюс дозревший (как минимум, для уровня УПЛ) Ротань, если не гарантируют, то позволяют твердо на это надеяться.

Судя по всему, нелегко придется “Кривбассу”. Однако с умением Вернидуба лепить команду из подручных средств и выжимать из нее максимум (опять же, достаточный для уровня УПЛ) думаю: ему вполне по силам застолбить за собой нынешнее четвертое место.

При всех амбициях и периодическому раздуванию щек пресс-службами “Полесья” и “Карпат”, при всей рекламе их молодых и перспективных тренеров, я бы оставил и эти команды на теперешних пятом-шестом местах. Ну, разве что, возможно, они ими поменяются. Ниже тоже опуститься не должны: для обоих это будет провал провалов.

Седьмое место, как мне кажется, это планка для первых пол-сезона ЛНЗ под руководством Григорчука. Но и ниже тоже как-то будет не комильфо. С одной стороны - работа в благополучных Черкассах станет тестом для коуча, чьи успехи пока остаются в прошлом. С другой - я бы пожелал руководству терпения, которого ему не достает.

“Заря” Бартуловича представляется типичным крепким середняком, которому уготовано восьмое место. Девятое отдам неспешно наливающемуся силой “Колосу” Поздеева. Если что-то пойдет не так, не исключаю, что и эти двое могут поменяться местами.

“Верес” Шандрука выглядит симпатично, но пока в него верится лишь в нижних пределах десятки. Впрочем, кажется, это и есть самая непредсказуемая для меня команда в сезоне.

Обескровленный “Рух” Пономарева не может не рухнуть. Вопрос в том, как низко он опустится. Полагаю, созданного осенью задела должно хватить на то, чтобы финишировать выше неблагополучных или недозревших до большего конкурентов. А это на сегодня - 11-е место.

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Отчего-то совершенно уверен в том, что “Левый Берег” Первака избежит неприятностей по окончании чемпионата. “Скромное обаяние буржуазии” - прагматизм, продемонстрированный осенью, плюс точечные усиления состава, по идее должны принести плоды. Отдам ему 12-ю позицию.

Холодная весна ждет “Ворсклу” с “Черноморцем” по нефутбольным причинам. Преследование президента полтавчан вряд ли не скажется на команде. В Одессе изменить ситуацию к лучшему может лишь смена хозяев. В заочной конкуренции Максимова с Бабичем на 13-м месте вижу первого. Хоть это и не принципиально.

Скажу больше. Мой пессимизм простирается так глубоко, что я, наверное, не опускаю “моряков” еще ниже лишь потому, что сам одессит. “Оболонь” Шищенко, пожалуй, в состоянии поменяться с ними местами. Помешать этому могут и тренерский опыт конкурента, да и война с мельницами Фемиды, затеянная киевскими “дон-кихотами”.

Как ни жаль предприимчивый “Ингулец” Кобина, но замыкать парад команд УПЛ, вероятнее всего, придется именно ему. Играть весь сезон на выезде, да еще в военных условиях, и удержаться на плаву - для этого нужен настоящий спортивный подвиг. А для него - соответствующий мощный стимул. Не верю.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Динамо Динамо 17 13 4 0 37-11 43
2 ФК Александрия ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38
3 Шахтер Шахтер 16 10 3 3 41-15 33
4 Кривбасс Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31
5 Полесье Полесье 17 7 6 4 24-16 27
6 Карпаты Карпаты 17 7 3 7 22-21 24
7 Рух Рух 17 5 8 4 21-14 23
8 Заря Заря 16 7 1 8 18-20 22
9 Верес Верес 17 4 7 6 17-24 19
10 ЛНЗ ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19
11 Колос Колос 17 3 9 5 11-12 18
12 Ворскла Ворскла 17 4 4 9 15-25 16
13 Левый Берег Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16
14 Оболонь Оболонь 17 3 5 9 10-29 14
15 Черноморец Черноморец 17 3 3 11 11-25 12
16 Ингулец Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

В заключение, для пущей наглядности и удобства, моя условная итоговая таблица сезона 2024/2025.

  1. Динамо
  2. Шахтер
  3. Александрия
  4. Кривбасс
  5. (6) Полесье
  6. (5) Карпаты
  7. ЛНЗ
  8. (9) Заря
  9. (8) Колос
  10. Верес
  11. Рух
  12. Левый Берег
  13. Ворскла
  14. (15) Черноморец
  15. (14) Оболонь
  16. Ингулец

Пламенный привет фанатам футбола высших достижений! А мы с вами - болельщики какого ни есть, но украинского футбола - устраиваемся поудобнее в своих креслах и на диванах в ожидании рестарта УПЛ. Обратный отсчет заканчивается. А по окончании сезона, естественно, подведем итоги прозорливости одного самонадеянного автора.

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