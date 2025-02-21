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Акценты. Предсказуем ли этот сезон УПЛ?
Займемся неблагодарным делом
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Ровно год назад, день в день, я предложил здесь свой прогноз итогового положения команд в чемпионате Украины. Сделал это скорее из чувства противоречия: уж слишком часто повторялось тогда отовсюду, какой замечательно непредсказуемый у нас выдался сезон. В то время как мне он виделся прочитанной книгой.
Потому рискнул и сделал то, чего в принципе делать не люблю. И вообще это не мое, что в свое время подтвердил безуспешный опыт игры в букмекерских конторах. Но тут оно буквально просилось. Как говорится, в пику оптимистам, чья бодрость и уверенность прямо-таки забавляла. Люди видели интригу, там, где ее не было.
Тогда я взял на себя смелость предсказать, кто и в каком порядке займет все 16 ступенек турнирной таблицы. Самому было интересно, кто из нас прав. Да и дополнительный искусственный стимул к отслеживанию сезона УПЛ появился.
Результат ошеломил: в мае на предполагаемых мною местах финишировали 10 команд из 16. Включая всю первую семерку. А явно пальцем в небо попал лишь трижды (с “Александрией”, “Колосом” и “Металлистом 1925”). Чтобы долго не хвастать, предлагаю вам самим попробовать, насколько это легко, да и легко ли на самом деле.
Совсем не уверен, что этот фокус удастся повторить. Но отчего-то тянет эксперимент продолжить. Кто-то скажет, что нынешний сезон еще более предсказуем. Я в этом отнюдь не так убежден - если смотреть на таблицу глобально, а не точечно концентрироваться на наиболее значимых ее местах. Словом, попытка номер два.
Оригинальничать не стану: как и многие эксперты (коим себя никогда не числил), не сомневаюсь в чемпионстве “Динамо”. Чтобы не сохранить первое место до конца чемпионата, команде Шовковского нужно уж очень сильно постараться. В противном случае ее ждет грандиозный провал, и полагаются однозначные кадровые выводы.
Также нет и тени сомнения в том, что “Шахтер” обойдет “Александрию”. Новый виток бразилизации “Ахметико Минейро” просто обязывает к этому команду Пушича в отсутствие “второго фронта” в Европе. Вместе с тем неуязвимой она не выглядит, и это укрепляет во мнении, что этой весной ее потолком может стать второе место.
Удержится ли в тройке “Александрия”? Рискну предположить, что да. Относительная стабильность в клубе, плюс дозревший (как минимум, для уровня УПЛ) Ротань, если не гарантируют, то позволяют твердо на это надеяться.
Судя по всему, нелегко придется “Кривбассу”. Однако с умением Вернидуба лепить команду из подручных средств и выжимать из нее максимум (опять же, достаточный для уровня УПЛ) думаю: ему вполне по силам застолбить за собой нынешнее четвертое место.
При всех амбициях и периодическому раздуванию щек пресс-службами “Полесья” и “Карпат”, при всей рекламе их молодых и перспективных тренеров, я бы оставил и эти команды на теперешних пятом-шестом местах. Ну, разве что, возможно, они ими поменяются. Ниже тоже опуститься не должны: для обоих это будет провал провалов.
Седьмое место, как мне кажется, это планка для первых пол-сезона ЛНЗ под руководством Григорчука. Но и ниже тоже как-то будет не комильфо. С одной стороны - работа в благополучных Черкассах станет тестом для коуча, чьи успехи пока остаются в прошлом. С другой - я бы пожелал руководству терпения, которого ему не достает.
“Заря” Бартуловича представляется типичным крепким середняком, которому уготовано восьмое место. Девятое отдам неспешно наливающемуся силой “Колосу” Поздеева. Если что-то пойдет не так, не исключаю, что и эти двое могут поменяться местами.
“Верес” Шандрука выглядит симпатично, но пока в него верится лишь в нижних пределах десятки. Впрочем, кажется, это и есть самая непредсказуемая для меня команда в сезоне.
Обескровленный “Рух” Пономарева не может не рухнуть. Вопрос в том, как низко он опустится. Полагаю, созданного осенью задела должно хватить на то, чтобы финишировать выше неблагополучных или недозревших до большего конкурентов. А это на сегодня - 11-е место.
Отчего-то совершенно уверен в том, что “Левый Берег” Первака избежит неприятностей по окончании чемпионата. “Скромное обаяние буржуазии” - прагматизм, продемонстрированный осенью, плюс точечные усиления состава, по идее должны принести плоды. Отдам ему 12-ю позицию.
Холодная весна ждет “Ворсклу” с “Черноморцем” по нефутбольным причинам. Преследование президента полтавчан вряд ли не скажется на команде. В Одессе изменить ситуацию к лучшему может лишь смена хозяев. В заочной конкуренции Максимова с Бабичем на 13-м месте вижу первого. Хоть это и не принципиально.
Скажу больше. Мой пессимизм простирается так глубоко, что я, наверное, не опускаю “моряков” еще ниже лишь потому, что сам одессит. “Оболонь” Шищенко, пожалуй, в состоянии поменяться с ними местами. Помешать этому могут и тренерский опыт конкурента, да и война с мельницами Фемиды, затеянная киевскими “дон-кихотами”.
Как ни жаль предприимчивый “Ингулец” Кобина, но замыкать парад команд УПЛ, вероятнее всего, придется именно ему. Играть весь сезон на выезде, да еще в военных условиях, и удержаться на плаву - для этого нужен настоящий спортивный подвиг. А для него - соответствующий мощный стимул. Не верю.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Динамо
|17
|13
|4
|0
|37-11
|43
|2
|ФК Александрия
|17
|11
|5
|1
|26-12
|38
|3
|Шахтер
|16
|10
|3
|3
|41-15
|33
|4
|Кривбасс
|16
|9
|4
|3
|22-13
|31
|5
|Полесье
|17
|7
|6
|4
|24-16
|27
|6
|Карпаты
|17
|7
|3
|7
|22-21
|24
|7
|Рух
|17
|5
|8
|4
|21-14
|23
|8
|Заря
|16
|7
|1
|8
|18-20
|22
|9
|Верес
|17
|4
|7
|6
|17-24
|19
|10
|ЛНЗ
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|11
|Колос
|17
|3
|9
|5
|11-12
|18
|12
|Ворскла
|17
|4
|4
|9
|15-25
|16
|13
|Левый Берег
|17
|4
|4
|9
|9-20
|16
|14
|Оболонь
|17
|3
|5
|9
|10-29
|14
|15
|Черноморец
|17
|3
|3
|11
|11-25
|12
|16
|Ингулец
|16
|1
|6
|9
|12-31
|9
В заключение, для пущей наглядности и удобства, моя условная итоговая таблица сезона 2024/2025.
- Динамо
- Шахтер
- Александрия
- Кривбасс
- (6) Полесье
- (5) Карпаты
- ЛНЗ
- (9) Заря
- (8) Колос
- Верес
- Рух
- Левый Берег
- Ворскла
- (15) Черноморец
- (14) Оболонь
- Ингулец
Пламенный привет фанатам футбола высших достижений! А мы с вами - болельщики какого ни есть, но украинского футбола - устраиваемся поудобнее в своих креслах и на диванах в ожидании рестарта УПЛ. Обратный отсчет заканчивается. А по окончании сезона, естественно, подведем итоги прозорливости одного самонадеянного автора.
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