Акценты. Предсказуем ли этот сезон УПЛ?

Ровно год назад, день в день, я предложил здесь свой прогноз итогового положения команд в чемпионате Украины. Сделал это скорее из чувства противоречия: уж слишком часто повторялось тогда отовсюду, какой замечательно непредсказуемый у нас выдался сезон. В то время как мне он виделся прочитанной книгой.

Потому рискнул и сделал то, чего в принципе делать не люблю. И вообще это не мое, что в свое время подтвердил безуспешный опыт игры в букмекерских конторах. Но тут оно буквально просилось. Как говорится, в пику оптимистам, чья бодрость и уверенность прямо-таки забавляла. Люди видели интригу, там, где ее не было.

Тогда я взял на себя смелость предсказать, кто и в каком порядке займет все 16 ступенек турнирной таблицы. Самому было интересно, кто из нас прав. Да и дополнительный искусственный стимул к отслеживанию сезона УПЛ появился.

Результат ошеломил: в мае на предполагаемых мною местах финишировали 10 команд из 16. Включая всю первую семерку. А явно пальцем в небо попал лишь трижды (с “Александрией”, “Колосом” и “Металлистом 1925”). Чтобы долго не хвастать, предлагаю вам самим попробовать, насколько это легко, да и легко ли на самом деле.

Совсем не уверен, что этот фокус удастся повторить. Но отчего-то тянет эксперимент продолжить. Кто-то скажет, что нынешний сезон еще более предсказуем. Я в этом отнюдь не так убежден - если смотреть на таблицу глобально, а не точечно концентрироваться на наиболее значимых ее местах. Словом, попытка номер два.

Оригинальничать не стану: как и многие эксперты (коим себя никогда не числил), не сомневаюсь в чемпионстве “Динамо”. Чтобы не сохранить первое место до конца чемпионата, команде Шовковского нужно уж очень сильно постараться. В противном случае ее ждет грандиозный провал, и полагаются однозначные кадровые выводы.

Также нет и тени сомнения в том, что “Шахтер” обойдет “Александрию”. Новый виток бразилизации “Ахметико Минейро” просто обязывает к этому команду Пушича в отсутствие “второго фронта” в Европе. Вместе с тем неуязвимой она не выглядит, и это укрепляет во мнении, что этой весной ее потолком может стать второе место.

Удержится ли в тройке “Александрия”? Рискну предположить, что да. Относительная стабильность в клубе, плюс дозревший (как минимум, для уровня УПЛ) Ротань, если не гарантируют, то позволяют твердо на это надеяться.

Судя по всему, нелегко придется “Кривбассу”. Однако с умением Вернидуба лепить команду из подручных средств и выжимать из нее максимум (опять же, достаточный для уровня УПЛ) думаю: ему вполне по силам застолбить за собой нынешнее четвертое место.

При всех амбициях и периодическому раздуванию щек пресс-службами “Полесья” и “Карпат”, при всей рекламе их молодых и перспективных тренеров, я бы оставил и эти команды на теперешних пятом-шестом местах. Ну, разве что, возможно, они ими поменяются. Ниже тоже опуститься не должны: для обоих это будет провал провалов.

Седьмое место, как мне кажется, это планка для первых пол-сезона ЛНЗ под руководством Григорчука. Но и ниже тоже как-то будет не комильфо. С одной стороны - работа в благополучных Черкассах станет тестом для коуча, чьи успехи пока остаются в прошлом. С другой - я бы пожелал руководству терпения, которого ему не достает.

“Заря” Бартуловича представляется типичным крепким середняком, которому уготовано восьмое место. Девятое отдам неспешно наливающемуся силой “Колосу” Поздеева. Если что-то пойдет не так, не исключаю, что и эти двое могут поменяться местами.

“Верес” Шандрука выглядит симпатично, но пока в него верится лишь в нижних пределах десятки. Впрочем, кажется, это и есть самая непредсказуемая для меня команда в сезоне.

Обескровленный “Рух” Пономарева не может не рухнуть. Вопрос в том, как низко он опустится. Полагаю, созданного осенью задела должно хватить на то, чтобы финишировать выше неблагополучных или недозревших до большего конкурентов. А это на сегодня - 11-е место.

Отчего-то совершенно уверен в том, что “Левый Берег” Первака избежит неприятностей по окончании чемпионата. “Скромное обаяние буржуазии” - прагматизм, продемонстрированный осенью, плюс точечные усиления состава, по идее должны принести плоды. Отдам ему 12-ю позицию.

Холодная весна ждет “Ворсклу” с “Черноморцем” по нефутбольным причинам. Преследование президента полтавчан вряд ли не скажется на команде. В Одессе изменить ситуацию к лучшему может лишь смена хозяев. В заочной конкуренции Максимова с Бабичем на 13-м месте вижу первого. Хоть это и не принципиально.

Скажу больше. Мой пессимизм простирается так глубоко, что я, наверное, не опускаю “моряков” еще ниже лишь потому, что сам одессит. “Оболонь” Шищенко, пожалуй, в состоянии поменяться с ними местами. Помешать этому могут и тренерский опыт конкурента, да и война с мельницами Фемиды, затеянная киевскими “дон-кихотами”.

Как ни жаль предприимчивый “Ингулец” Кобина, но замыкать парад команд УПЛ, вероятнее всего, придется именно ему. Играть весь сезон на выезде, да еще в военных условиях, и удержаться на плаву - для этого нужен настоящий спортивный подвиг. А для него - соответствующий мощный стимул. Не верю.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 17 13 4 0 37-11 43 2 ФК Александрия 17 11 5 1 26-12 38 3 Шахтер 16 10 3 3 41-15 33 4 Кривбасс 16 9 4 3 22-13 31 5 Полесье 17 7 6 4 24-16 27 6 Карпаты 17 7 3 7 22-21 24 7 Рух 17 5 8 4 21-14 23 8 Заря 16 7 1 8 18-20 22 9 Верес 17 4 7 6 17-24 19 10 ЛНЗ 17 5 4 8 18-26 19 11 Колос 17 3 9 5 11-12 18 12 Ворскла 17 4 4 9 15-25 16 13 Левый Берег 17 4 4 9 9-20 16 14 Оболонь 17 3 5 9 10-29 14 15 Черноморец 17 3 3 11 11-25 12 16 Ингулец 16 1 6 9 12-31 9

В заключение, для пущей наглядности и удобства, моя условная итоговая таблица сезона 2024/2025.

Динамо Шахтер Александрия Кривбасс (6) Полесье (5) Карпаты ЛНЗ (9) Заря (8) Колос Верес Рух Левый Берег Ворскла (15) Черноморец (14) Оболонь Ингулец

Пламенный привет фанатам футбола высших достижений! А мы с вами - болельщики какого ни есть, но украинского футбола - устраиваемся поудобнее в своих креслах и на диванах в ожидании рестарта УПЛ. Обратный отсчет заканчивается. А по окончании сезона, естественно, подведем итоги прозорливости одного самонадеянного автора.