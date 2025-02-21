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Результативное начало. Колос и Черноморец обменялись голами уже в первые 10 минут

Премьер-лига

Первые голы в УПЛ в 2025-м году

Результативное начало. Колос и Черноморец обменялись голами уже в первые 10 минут

Фото: Колос

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Колос" проводит домашний поединок против "Черноморца" в рамках 18-го тура чемпионата Украины.

На 2-й минуте вывел вперед хозяев зимний новичок Николай Ковталюк, а на 10-й восстановил паритет центрбек "моряков" Евгений Скиба.

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