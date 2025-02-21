Украинский топ, который так и не заиграл в Европе. Как сложилась карьера Евгения Коноплянки

“Михаил Мудрик станет следующим футболистом, который выиграет для Украины “Золотой мяч”.

Именно такими словами футбольные болельщики и эксперты, провожали Мудрика в лондонский “Челси”. К сожалению, как видим, когда на что-то надеешься, жизнь демонстрирует совсем другой ход событий — более суровый и реалистичный. После двух лет футбольная Украина уже не думает о "Золотом мяче" для Мудрика, а просто о его присутствии на поле и возможности хоть дотронуться до мяча.

Всего десять лет назад многие также позволяли себе ставить украинского футболиста и “Золотой мяч” в один контекст. Речь идет о Евгении Коноплянке, который, наконец, своим не совсем удачным "вояжем" европейскими клубами "разбил сердца" многим фанатам.

Этот материал — об одном из лучших украинских футболистов времен независимости, игроке, которого любили и до сих пор любят. Личность как на футбольном поле, так и за его пределами.

Начало карьеры

Воспитанник кропивницкой футбольной школы "Олимпик" Евгений Коноплянка не сыграл ни одного матча на самом высоком уровне за клуб из своего родного региона. В 16 лет перебрался в соседнюю область, став игроком академии "Днепра". Жизнь могла сложиться иначе, ведь Евгения также приглашали к себе академии киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", но тренер Юрий Кевлич посоветовал выбрать "сине-бело-голубых".

В юношеских командах днепровского клуба Евгения часто испытывали на позициях центрального нападающего и правого вингера, однако со временем он нашел свою идеальную роль – левого полузащитника. Период становления прошел довольно быстро, и уже в 17 лет Коноплянка дебютировал за Днепр в матче против ужгородского Закарпатья, выйдя на поле во втором тайме.

Коно выделялся техникой, скоростью и футбольным интеллектом и даже в сильнейшие годы украинского чемпионата с большим количеством качественных легионеров не уступал им. Неудивительно, что в январе 2014 года за лидером "Днепра" пришел "Ливерпуль", предложив за него 25 млн евро. Британцы договорились с самим игроком о переходе, медосмотр был пройден, а некоторые будущие партнеры даже приветствовали Коноплянку. Однако помешал Игорь Коломойский, которому не понравился поздний запрос на трансфер от "мерсисайдцев". Возможно, они просто не захотели идти пить кофе с Игорем Валерьевичем.

В конце концов, Евгений остался играть тогда еще в Днепропетровске, выиграв с командой серебряные медали чемпионата Украины, что предоставило "днепрянам" право попробовать свои силы в квалификации Лиги чемпионов.

Из-за начала войны на востоке уровень чемпионата существенно снизился, равно как и финансирование многих клубов. "Днепр" не стал исключением, поэтому ситуация в команде "наэлектризовалась". Благодаря Мирону Маркевичу удалось частично урегулировать задолженности и команда смогла сосредоточиться исключительно на результатах на футбольном поле. Это принесло свои плоды: "Днепр" вместе с Коноплянкой вышел в финал Лиги Европы - величайшее событие в еврокубковой истории клуба.

После этого снова началась активная “охота” на Евгения. Среди претендентов были “Рома”, “Тоттенхэм” и мадридский “Атлетико”, однако украинец оставался “узником золотой клетки” и смог покинуть Украину только как свободный агент после завершения контракта.

Опыт в топ-клубах

Несмотря на явную задержку Коноплянки в украинском чемпионате, он все же выбрал хорошее продолжение карьеры. Следующим клубом украинца стала "Севилья" - недавний "обидчик" "Днепра" в финале Лиги Европы. В новой команде Евгений взял себе 22-й номер на футболке.

Украинец дебютировал за "Севилью" в матче за Суперкубок УЕФА против "Барселоны", отличившись голом, который сравнял счет - 4:4. Несмотря на сказочный личный старт, его команда в конце концов уступила более статусному сопернику со счетом 5:4. В своем первом матче Лиги чемпионов (против менхенгладбахской "Боруссии") Коноплянка забил один из самых быстрых голов среди выходивших на замену футболистов — для этого ему понадобилось всего 19 секунд. А среди дебютных голов в турнире это взятие ворот стало самым быстрым в истории.

После завершения сезона, в котором были и взлеты, и падения, главный тренер "Севильи" Унаи Эмери говорил о времени, необходимом Евгению для адаптации, и выражал надежду на дальнейшее развитие игрока. Однако сам Эмери так и не дождался стабильности от Коноплянки — испанец оставил "нервионцев", отправившись в "ПСЖ" ради большей зарплаты и новых вызовов.

На смену Эмери “красно-белых” пришел тренировать аргентинец Хорхе Сампаоли, который сразу заявил, что не видит украинца в своей игровой модели. Летом 2016 года Евгений оказался в Гельзенкирхене, став игроком "Шальке 04". Сначала это была аренда, но в соглашении был прописан обязательный выкуп игрока за 15 млн. евро после ее завершения.

Казалось бы, отличный вариант для продолжения карьеры – один из лучших европейских чемпионатов, сильный клуб с большой историей и верными болельщиками. Но помешала проблема, которая, к сожалению, была присуща Коноплянке на протяжении всей карьеры нестабильность. Она не позволяла ему набрать оптимальную форму и показывать свои максимальные кондиции.

Среди особо памятных моментов в Шальке можно вспомнить забитый мяч в ворота краснодара в еврокубках. А также открытый конфликт с тренером Маркусом Вайнцирлем, во время которого Коноплянка и наставник обменялись острыми высказываниями. Евгений даже назвал Вайнцирля трусом из-за того, что тот избегал объяснений, почему украинец не получает игрового времени.

Одним из самых ярких эпизодов карьеры Коноплянки в Германии стало легендарное Рурское дерби, в котором "Шальке" победил дортмундскую "Боруссию" со счетом 4:5, совершив камбек из 4:0. В этом матче украинец отличился двумя результативными передачами. Особенно этот поединок был и тем, что на поле с противоположной стороны также был украинец — за "Боруссию" играл Андрей Ярмоленко.

Постоянные смены тренеров, нестабильность в команде и самого Коноплянки привели к тому, что летом 2019 он стал свободным агентом.

В сентябре 2019 года после телефонного разговора с Ринатом Ахметовым Евгений снова стал "горняком", но теперь уже донецкого "Шахтера". В тот момент ему было 29 лет. Главным тренером "Шахтера" как раз летом того года стал португалец Луиш Каштру, под стиль игры которого и приглашали Коно. Первый сезон в донецком клубе оказался неплохим: Коноплянка впервые в карьере завоевал золотые медали чемпионата Украины, забивал в своем фирменном стиле в ворота киевского "Динамо" и помогал команде в Лиге чемпионов.

Однако следующий сезон оказался менее успешным — “Шахтер” финишировал на втором месте, уступив тем же киевлянам. В команду пришел новый главный тренер – звездный итальянец Роберто Де Дзерби. И, как уже не раз случалось в карьере Евгения, история повторилась: через Дарио Срну Коноплянцы сообщили, что ему следует искать новый клуб, ведь в планах нового тренерского штаба он не значится. На тот момент Евгений находился в лазарете из-за очередной травмы.

Путешествуя по Европе

Следующей остановкой карьеры Коноплянки стала Польша, а именно Краков, где он присоединился к местной команде “Краковия”. Этот клуб в последние годы был середняком польского футбола, но, как отмечал сам футболист, у польских функционеров аппетит приходит во время еды, и любой клуб после серии удачных матчей может стать претендентом на еврокубки. Однако этот сценарий не сработал для “Краковии” — команда продолжила борьбу в середине таблицы Экстраклассы.

Прощальный матч Коноплянки за сборную Украины получился довольно странным и больше напоминал эпизод из Евро-2016, когда Михаил Фоменко выпустил на поле Анатолия Тимощука только ради рекорда. Последний "танец" Коноплянки произошел в матче против Англии, когда исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань выпустил его на последние минуты встречи. Было досадно, что игрок такого уровня прощался со сборной столь неприметным способом.

Переход в румынский ЧФР "Клуж" стал, пожалуй, самым непонятным эпизодом в карьере Евгения. Похоже, что даже сам футболист так и не разобрался, что там происходило. Известно только, что он снова не смог найти общий язык с тренером. После этого Коноплянка некоторое время оставался без клуба, а затем официально объявил о завершении карьеры.

Футбольный агент – Евгений Олегович Коноплянка

"У нас не было таких агентов, которым мы могли доверять" - одна из ключевых фраз уже агента Коноплянки, в которой можно прочесть разочарование через невыполнимый трансфер в "Ливерпуль" и многие другие потерянные надежды и возможности в карьере.

Поэтому Евгений вместе с другом и бывшим одноклубником по Днепру Романом Зозулей создал собственную агентскую компанию Talented Birds. На октябрь 2024 года компания осуществила более 15 трансферов и сотрудничает с 22 игроками, большинство из которых выступают в Украинской Премьер-лиге. Также Коноплянка принял участие в турнире Жерара Пике “Kings World Cup Nations” в январе 2025 года. Он выступал в составе украинской команды UA Steel вместе с такими известными футболистами, как Денис Бойко, Жуниор Мораес, Денис Олейник, Юрий Панькив и Николай Морозюк. Этот турнир стал важным для популяризации украинского футбола на международном уровне.

В жизни Евгения немаловажную роль играет семья. Жена Виктория, на которой он женился в 2014 году, подарила ему двоих детей — дочь Злату и сына Дамира.

Размышлять, что могло сложиться иначе, сейчас уже нет смысла. Простой парень из Кропивницкого навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Он поиграл в разных чемпионатах — от топовых до экзотических. И что уж говорить: этот человек забивал "Барселоне" и "возил" защитников мадридского "Реала".

Евгений Коноплянка запомнился нам как футболист с отличным чувством юмора, легкостью в игре и жизни. Он подарил украинским болельщикам немало ярких эмоций, за что его стоит поблагодарить.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine, ФК Шахтар, UA-Футбол