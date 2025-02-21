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Федорчук: С определением чемпиона УПЛ возможны три варианта

Премьер-лига
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У Динамо хороший гандикап, но не все так просто

Федорчук: С определением чемпиона УПЛ возможны три варианта

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук поделился ожиданиями от второй части сезона УПЛ.

– Думаю, что с определением чемпиона возможны три варианта. Если стартовый отрезок "Динамо" пройдет без потерь, а главный преследователь – "Шахтер" потеряет очки в противостояниях с "Александрией" и "Кривбассом", то киевлян уже можно будет поздравлять с титулом. Если "Динамо" и "Шахтер" всех по очереди будут побеждать, то благодаря гандикапу после осенней части сезона подопечные Александра Шовковского сохранят за собой первую строчку в турнирной таблице. И наконец, у динамовцев есть несколько уязвимых позиций и если не обойдется без травм их лидеров, то кардинальные изменения возможны. Кстати, здесь может "выстрелить" "Александрия", которая сохранила всех ведущих исполнителей и качественно доукомплектовалась.

– Во время зимней паузы в чемпионате УПЛ участники чем-то удивили?

– Разве что динамовцы, которые были снова пассивны на трансферном рынке, и "Ингулец", который не готовился к новым испытаниям на травяных полях. Другие прилагали усилия, чтобы укрепить свои ряды, но их возможности в приглашении новичков из ведущих футбольных стран, были ограничены.

–Кто, по вашему мнению, покинет элитный дивизион?

– Я вижу только одного неудачника – "Ингулец", который может повторить судьбу "Миная", который сейчас бьется за выживание уже в Первой лиге. Борьба среди аутсайдеров также ожидается очень острая.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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