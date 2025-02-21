Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коллаж с Зеленским, Шовковским и игроками команды. Официальное заявление Динамо по поводу последних событий
Официальное заявление киевского клуба
fcdynamo.com
Киевское "
Киевский клуб опубликовал пост следующего содержания:
"Про Украину – с Украиной!
Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", - говорится в заявлении клуба.
Также киевляне опубликовали фотоколлаж с Зеленским, тренером команды Александром Шовковским и игроками Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским и Николаем Шапаренко.
Напомним, что недавно представители США провели переговоры с Россией по поводу войны, после которых резко ухудшились обострения между администрацией Дональда Трампа и Офисом президента Зеленского.
Дональд Трамп заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".
Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".
Популярное сейчас
- Трубин против Барселоны, Лунин против Атлетико и остальное. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- В России готовятся объявить "победу" - ГУР
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Неожиданный уход: Лунин может покинуть Реал летом
Комментарии 2