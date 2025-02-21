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Коллаж с Зеленским, Шовковским и игроками команды. Официальное заявление Динамо по поводу последних событий

Премьер-лига

Официальное заявление киевского клуба

Коллаж с Зеленским, Шовковским и игроками команды. Официальное заявление Динамо по поводу последних событий

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в соцсетях поддержало Украину и президента Зеленского.

Киевский клуб опубликовал пост следующего содержания:

"Про Украину – с Украиной!

Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", - говорится в заявлении клуба.

Также киевляне опубликовали фотоколлаж с Зеленским, тренером команды Александром Шовковским и игроками Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским и Николаем Шапаренко.

Напомним, что недавно представители США провели переговоры с Россией по поводу войны, после которых резко ухудшились обострения между администрацией Дональда Трампа и Офисом президента Зеленского.

Читайте такжеТрамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Дональд Трамп заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Виталий Буяльский Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владимир Зеленский
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Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
21.02.2025 в 17:23
Я слышал, что Трамп и его администрация внимательно следят за клубом максимально обосравшимся в Лиге Европы. Вместо культа личности и лизание ануса бессрочного "президента", лучше бы Украину не позорили на евро арене
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Комментарии 2
Andrumas (Düsseldorf)
21.02.2025 в 17:23
Я слышал, что Трамп и его администрация внимательно следят за клубом максимально обосравшимся в Лиге Европы. Вместо культа личности и лизание ануса бессрочного "президента", лучше бы Украину не позорили на евро арене
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Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 17:16
Браво ДИНАМО !!! Браво патріоти !!! Хай вішаються барсел0хи з шарлотками ху.є.сосками !!!
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