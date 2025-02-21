Коллаж с Зеленским, Шовковским и игроками команды. Официальное заявление Динамо по поводу последних событий

Киевское " Динамо " в соцсетях поддержало Украину и президента Зеленского.

Киевский клуб опубликовал пост следующего содержания:

"Про Украину – с Украиной! Не может быть никаких переговоров без украинской власти. Это наша официальная позиция", - говорится в заявлении клуба.

Также киевляне опубликовали фотоколлаж с Зеленским, тренером команды Александром Шовковским и игроками Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским и Николаем Шапаренко.

Напомним, что недавно представители США провели переговоры с Россией по поводу войны, после которых резко ухудшились обострения между администрацией Дональда Трампа и Офисом президента Зеленского.

Дональд Трамп заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".