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УПЛ. Колос – Черноморец 1:2. Камбек от моряков

Премьер-лига
Обновлено

"Черноморец" в волевом стиле обыграл "Колос" в стартовом матче 18-го тура УПЛ

УПЛ. Колос – Черноморец 1:2. Камбек от моряков

Фото: ФК Колос/Автор - невідомий

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Честь открывать вторую часть сезона в украинской Премьер-Лиге выпала "Колосу" и "Черноморцу". Оба тренера сразу бросили в бой своих зимних новичков, что, в итоге, повлияло на конечный результат. Но все по очереди. У "Колоса" мправа в обороне вышел Владой, в центре поля - Ррапай, а на острие - Ковталюк.

У "Черноморца" в основе сразу вышли Кратов и Райан в защите, Мустафаев на фланге полузащиты, а Безбородько возглавил атаку против своей бывшей команды.

Уже на 2 минуте хозяева неожиданно повели в счете. Дебютант "Черноморца" Кратов буквально подарил мяч Ррапаю, тот вывел на ворота Ковталюка, которому только осталось попасть в пустые ворота. 1:0 и первые результативные действия новичков "Колоса".

Моряки довольно быстро сравняли счет. Янаков пробил штрафной удар с фланга, Пахолюк в акробатическом прыжке ногой отразил удар, но Скиба в борьбе с защитниками все же затолкал круглого в ворота. 1:1. Достаточно неожиданный старт матча мы увидели.

После обмена голами команды успокоили темп, и игра проходила преимущественно в центре поля. Опасно с угла штрафной пробивал Мустафаев, но мяч пролетел рядом с левой стойкой. Опасно с правого фланга простреливал Кисиль, но защитники были первыми на мяче и перехватили круглого.

Еще один момент у "Черноморца" возник буквально на ровном месте. Голкипер "Колоса" не очень удачно выбил мяч от ворот, Скиба выиграл верховую дуэль и сбросил круглого на Безбородька, но тот не реализовал выход один на один с Пахолюком.

Безбородько простреливал в штрафную и мяч рикошетом от защитника пролетел за воротничок Пахолюку, но, к его счастью, попал в перекладину и улетел в поле. Ермаков лишь с нарушением остановил проход Ррапаи и опасный штрафной удар упустил Третьяков, попав в стенку.

В конце тайма гости вообще вышли вперед, но гол второй Скибы отменен из-за офсайда во время голевой атаки. Несмотря на быстрый пропущенный гол, в первом тайме острее выглядели гости, нанесшие больше ударов и создавшие больше голевых моментов.

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Ермаков с линии штрафной пробил чуть выше ворот после прострела с фланга от Безбородька. Рудько не зафиксировал в руках мяч на левом фланге штрафной, после чего Ковталюк в падении не попал в уже пустые ворота.

УПЛ. Колос – Черноморец 1:2. Камбек от моряков - изображение 1

После розыгрыша углового Велетень на дальней стойке простреливал в штрафную, но всех опередил Кратов и вынес мяч с вратарской. Мустафаев сделал подачу со штрафной и мяч едва не залетел за воротничок Пахолюку, но все же пролетел над перекладиной. Впоследствии Рудько вытащил из-под перекладины дальний удар с левого фланга от Ррапая. Достаточно хорошо показал себя албанец.

Через несколько минут удар Алефиренко с правого фланга штрафной пошел мимо дальней штанги. На 80-й минуте реальный шанс отличиться имел Велетень, но в борьбе с защитником не сумел замкнуть прострельную передачу.

В конце встречи "моряки" сумели вырвать победу. Кратов забросил мяч из центра поля на левый фланг штрафной площадки, где Попов банально опрокинул Пахолюка. 1:2. До конца матча уже не осталось времени для хозяев что-либо изменить.

"Черноморец" заслуженно побеждает и покидает прямую зону вылета, переместившись на 14-ю позицию, но вся борьба за выживание еще впереди. "Колос" остался на 11-й позиции и тоже не может чувствовать себя в безопасности.

18-й тур УПЛ
Ковалевка. "Колос"
"Колос" - "Черноморец" 1:2
Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87.

"Колос": Пахолюк – Владой (Поправка, 69), Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай (Ориховский, 85) – Велетень (Денисенко, 85), Ковталюк (Боливар, 69), Третьяков (Алефиренко, 69).

"Черноморец": Рудько - Кисиль, Скиба, Кратов, Райан - Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Ермаков (Робакидзе, 70) - Мустафаев (Кайо Гомес, 88), Безбородко (Шевцов, 88), Янаков (Попов, 70)

Предупреждения: Владой, 8, Гагнидзе, 63, Козик, 73 – Ермаков, 35, Скиба, 53.

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1 голосов
Комментарии
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octoberfog (Київ)
21.02.2025 в 18:24
А-а-а, таки Пахолюка! Дякую, що виправили.
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Комментарии 10
octoberfog (Київ)
21.02.2025 в 18:24
А-а-а, таки Пахолюка! Дякую, що виправили.
Ответить
1
0
octoberfog (Київ)
21.02.2025 в 18:07
"...Попов банально перекинув Рудька..." Попов бив по власних воротах? Чому ж тоді переміг Чорноморець?
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
21.02.2025 в 17:44
ЧО з перемогою! Бо навіть у Лізі 1 "фермерів" грають команди великих міст! І поки у нас таке не відновиться двадцятку в рейтингу УЄФА нам не видати!
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1
3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
21.02.2025 в 17:37
Неожиданный счёт. Думал будет разгром гостей. А оно вон как...
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0
5
килия12 (Одесса)
21.02.2025 в 17:33
alex.belogubko (одесса)20.02.2025 в 23:24ЧО нужен тренер --Бабич это не что--не чего не может и не умеет завтра сдаст игру а потом будет вешать лапшу
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6
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 18:36
Це хворий на голову старий єврей, якому жити в падлу....
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
21.02.2025 в 17:29
Гол ковалівців на початку матчу це що таке було? Гра на контору? Не вірю я в таку дитячу помилку.
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0
2
fanatSD (донецк)
21.02.2025 в 17:26
почему не воет белогубко?всё пропало?
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5
0
ODESSIT_83 (Одесса)
21.02.2025 в 17:26
Ждём "эксперта" alex.belogubko
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4
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.02.2025 в 18:37
Це хворий на голову старий єврей, якому жити в падлу....
Ответить
0
0

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