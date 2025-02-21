УПЛ. Колос – Черноморец 1:2. Камбек от моряков

Честь открывать вторую часть сезона в украинской Премьер-Лиге выпала "Колосу" и "Черноморцу". Оба тренера сразу бросили в бой своих зимних новичков, что, в итоге, повлияло на конечный результат. Но все по очереди. У "Колоса" мправа в обороне вышел Владой, в центре поля - Ррапай, а на острие - Ковталюк.

У "Черноморца" в основе сразу вышли Кратов и Райан в защите, Мустафаев на фланге полузащиты, а Безбородько возглавил атаку против своей бывшей команды.

Уже на 2 минуте хозяева неожиданно повели в счете. Дебютант "Черноморца" Кратов буквально подарил мяч Ррапаю, тот вывел на ворота Ковталюка, которому только осталось попасть в пустые ворота. 1:0 и первые результативные действия новичков "Колоса".

Моряки довольно быстро сравняли счет. Янаков пробил штрафной удар с фланга, Пахолюк в акробатическом прыжке ногой отразил удар, но Скиба в борьбе с защитниками все же затолкал круглого в ворота. 1:1. Достаточно неожиданный старт матча мы увидели.

После обмена голами команды успокоили темп, и игра проходила преимущественно в центре поля. Опасно с угла штрафной пробивал Мустафаев, но мяч пролетел рядом с левой стойкой. Опасно с правого фланга простреливал Кисиль, но защитники были первыми на мяче и перехватили круглого.



Еще один момент у "Черноморца" возник буквально на ровном месте. Голкипер "Колоса" не очень удачно выбил мяч от ворот, Скиба выиграл верховую дуэль и сбросил круглого на Безбородька, но тот не реализовал выход один на один с Пахолюком.



Безбородько простреливал в штрафную и мяч рикошетом от защитника пролетел за воротничок Пахолюку, но, к его счастью, попал в перекладину и улетел в поле. Ермаков лишь с нарушением остановил проход Ррапаи и опасный штрафной удар упустил Третьяков, попав в стенку.

В конце тайма гости вообще вышли вперед, но гол второй Скибы отменен из-за офсайда во время голевой атаки. Несмотря на быстрый пропущенный гол, в первом тайме острее выглядели гости, нанесшие больше ударов и создавшие больше голевых моментов.

На старте второго тайма команды обменялись опасными моментами. Ермаков с линии штрафной пробил чуть выше ворот после прострела с фланга от Безбородька. Рудько не зафиксировал в руках мяч на левом фланге штрафной, после чего Ковталюк в падении не попал в уже пустые ворота.

После розыгрыша углового Велетень на дальней стойке простреливал в штрафную, но всех опередил Кратов и вынес мяч с вратарской. Мустафаев сделал подачу со штрафной и мяч едва не залетел за воротничок Пахолюку, но все же пролетел над перекладиной. Впоследствии Рудько вытащил из-под перекладины дальний удар с левого фланга от Ррапая. Достаточно хорошо показал себя албанец.

Через несколько минут удар Алефиренко с правого фланга штрафной пошел мимо дальней штанги. На 80-й минуте реальный шанс отличиться имел Велетень, но в борьбе с защитником не сумел замкнуть прострельную передачу.

В конце встречи "моряки" сумели вырвать победу. Кратов забросил мяч из центра поля на левый фланг штрафной площадки, где Попов банально опрокинул Пахолюка. 1:2. До конца матча уже не осталось времени для хозяев что-либо изменить.

"Черноморец" заслуженно побеждает и покидает прямую зону вылета, переместившись на 14-ю позицию, но вся борьба за выживание еще впереди. "Колос" остался на 11-й позиции и тоже не может чувствовать себя в безопасности.

18-й тур УПЛ

Ковалевка. "Колос"

"Колос" - "Черноморец" 1:2

Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87.

"Колос": Пахолюк – Владой (Поправка, 69), Козик, Бондаренко, Цуриков – Демченко, Гагнидзе, Ррапай (Ориховский, 85) – Велетень (Денисенко, 85), Ковталюк (Боливар, 69), Третьяков (Алефиренко, 69).

"Черноморец": Рудько - Кисиль, Скиба, Кратов, Райан - Шпорн, Габелок (Хобленко, 76), Ермаков (Робакидзе, 70) - Мустафаев (Кайо Гомес, 88), Безбородко (Шевцов, 88), Янаков (Попов, 70)

Предупреждения: Владой, 8, Гагнидзе, 63, Козик, 73 – Ермаков, 35, Скиба, 53.