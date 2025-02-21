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Идеальный разрезной пас! Черноморец вышел вперед в самой концовке матча с Колосом. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Гол Попова на 86-й минуте

Идеальный разрезной пас! Черноморец вышел вперед в самой концовке матча с Колосом. ВИДЕО

instagram.com/fcchornomorets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь первого весеннего тура УПЛ открывался матчем, в котором "Колос" принимал "Черноморец".

Первый тайм закончился со счетом 1:1, а после перерыва команды хоть и имели моменты, но долго не могли забить.

И все- таки гости нашли свой гол – на 86-й минуте Кратов отдал невероятный разрезной пас на полполя и Попов, выйдя один на один, реализовал момент!

2:1 для "моряков" и играть осталось считанные минуты!

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