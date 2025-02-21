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"Ашур уже начал "стелить солому", - эксперт назвал главных претендентов на отставку среди тренеров УПЛ

Премьер-лига
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Также проблемы у Ворсклы и Ингульца

"Ашур уже начал "стелить солому", - эксперт назвал главных претендентов на отставку среди тренеров УПЛ

polissyafc.com

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук ответил на вопрос, кто из тренеров УПЛ может первым в весенней части сезона потерять работу.

"Это больше будет касаться команд, которые будут бороться за выживание. Дай Бог, чтобы у "Ворсклы" не закончились деньги и это не повлияло на клуб. Это вызывает у меня наибольшее беспокойство.

Хотелось бы, чтобы господин Поворознюк сместил фокус на футбол, как он это делает в других сферах деятельности, чтобы не потерять самобытный футбольный проект "Ингулец".

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Единственное напоследок – "Полесье" проходит через перестройку в менеджменте. Логичным шагом выглядит увольнение тренера, если у Ашура не будет результата в первых играх, если новички не начнут делать разницу с первых минут. Своим выходом в публичное пространство он где-то начал стелить солому. Можно сравнить это с историей Кононова, когда "Карпаты" начали сыпаться и сделал крайними помощников и сам потерял работу", - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Ингулец (Петрово) Полесье (Житомир) Александр Поворознюк Имад Ашур
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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