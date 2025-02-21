Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Обе команды находятся на стадии перестройки. Львовский коллектив этой зимой понес серьезные кадровые потери, а ЛНЗ продолжает проходить процесс адаптации под требования нового наставника в лице Романа Григорчука.
"Рух" и ЛНЗ максимально по-разному провели тренировочные сборы. Подопечные Виталия Пономарева одержали 5 победы и ни разу не проиграли. В свою очередь, черкасцы за 7 контрольных спаррингов не завоевали ни одной победы...
В своей истории эти команды на официальном уровне провели 3 матча. Очная статистика пока именно за ЛНЗ. При этом, коллективы ни разу не расходились миром.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 18-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Рух" - ЛНЗ состоится в субботу, 22-го февраля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Против кого сыграют Довбик и Яремчук? Известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
- "Нет никакого аппетита". В США высказались о дальнейшей помощи Украине
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE видеотрансляцию
- "Никуда оно не денется", - Сабо назвал команду, которая заберет чемпионство в УПЛ
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Журналист: Украине Дом футбола обходится в 5,4 млн евро. Такое расфитькивание денег – это просто расточительность