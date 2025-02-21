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Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Обе команды находятся на стадии перестройки. Львовский коллектив этой зимой понес серьезные кадровые потери, а ЛНЗ продолжает проходить процесс адаптации под требования нового наставника в лице Романа Григорчука.

"Рух" и ЛНЗ максимально по-разному провели тренировочные сборы. Подопечные Виталия Пономарева одержали 5 победы и ни разу не проиграли. В свою очередь, черкасцы за 7 контрольных спаррингов не завоевали ни одной победы...

В своей истории эти команды на официальном уровне провели 3 матча. Очная статистика пока именно за ЛНЗ. При этом, коллективы ни разу не расходились миром.

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Поединок 18-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 Рух "Рух" - ЛНЗ ЛНЗ состоится в субботу, 22-го февраля 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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Трансляция матча Рух - ЛНЗ
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
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