Премьер-лига
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Ворскла объявила о подписании голкипера из УПЛ
Составит конкуренцию Исенко
vorskla.com.ua
Уже бывший кипер "Вереса" Вадим Ющишин подписал контракт с "
Контракт с 25-летним вратарем рассчитан на полтора года.
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Отметим, что в "Вересе" кипер провел предыдущие 5,5 лет и недавно покинул клуб в статусе свободного агента. В текущем сезоне Ющишин еще официальных матчей не играл.
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