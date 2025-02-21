Ворскла объявила о подписании голкипера из УПЛ

Уже бывший кипер "Вереса" Вадим Ющишин подписал контракт с " Ворсклой ". Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан на полтора года.

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Отметим, что в "Вересе" кипер провел предыдущие 5,5 лет и недавно покинул клуб в статусе свободного агента. В текущем сезоне Ющишин еще официальных матчей не играл.