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Ворскла объявила о подписании голкипера из УПЛ

Премьер-лига
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Ворскла объявила о подписании голкипера из УПЛ

vorskla.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже бывший кипер "Вереса" Вадим Ющишин подписал контракт с "Ворсклой". Об этом сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Контракт с 25-летним вратарем рассчитан на полтора года.

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Отметим, что в "Вересе" кипер провел предыдущие 5,5 лет и недавно покинул клуб в статусе свободного агента. В текущем сезоне Ющишин еще официальных матчей не играл.

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