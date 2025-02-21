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"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
Руди Галетти расхвалил хавбека
shakhtar.com
Известный итальянский журналист и инсайдер Руди Галетти расхвалил украинского хавбека "
"Георгий Судаков всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов, включая "Наполи".
Украинец занимает 1-е место в последнем отчете CIES Football Observatory по самой высокой ориентировочной стоимости трансферов (49,5 млн евро) для игроков в возрасте до 23 лет, которые играют за пределами топ-5 европейских лиг", – написал Галетти в Twitter.
Напомним, что в текущем сезоне Судаков сыграл за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Рыночная трансферная стоимость 22-летнего хавбека по оценкам Transfermarkt составляет 32 млн евро.
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