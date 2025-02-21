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Шаран: Ванату по силам снова выиграть гонку бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Владислав находится в хороших кондициях

Шаран: Ванату по силам снова выиграть гонку бомбардиров УПЛ

UA-Футбол/Аліна Єрофєєва

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказал мнение, что форвард "Динамо" Владислав Ванат в текущем сезоне сможет защитить титул лучшего бомбардира УПЛ.

"Удастся Ванату защитить титул лучшего снайпера УПЛ? Он находится в хороших кондициях. Владиславу по силам выиграть гонку бомбардиров", – лаконично ответил Шаран.

Напомним, что в текущем сезоне Ванат в 15 проведенных матчах УПЛ отметился 10 забитыми голми и является лидером бомбардирской гонки.

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Владимир Шаран Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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