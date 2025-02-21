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Кварацхелия мог оказаться в УПЛ. Известна причина, почему трансфер не состоялся
Хвича мог играть за Шахтер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андреас Карраско рассказал, что грузинский вингер Хвича Кварацхелия, который сейчас играет за "ПСЖ", мог оказаться в "Шахтере" еще в юности.
По словам Карраско, в 2018-2019 годах, когда он работал в академии "Шахтера", с ним связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил взять их обоих в донецкий клуб.
Специалист отметил, что Кварацхелия не очень вписывался в философию "Шахтера": "В тот момент уже было понятно, что он другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвичу взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось".
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