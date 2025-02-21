  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бабич - о матче с Колосом: Кратов немного привез, но потом отмазался, отдав суперпас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бабич - о матче с Колосом: Кратов немного привез, но потом отмазался, отдав суперпас

Премьер-лига
Обновлено

Черноморец в первом весеннем матче УПЛ обыграл Колос

Бабич - о матче с Колосом: Кратов немного привез, но потом отмазался, отдав суперпас

Фото - Чорноморець

Новина українською

Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 18-го тура чемпионата с "Колосом" (2:1).

– Перед началом матча вы мне говорили, что команды равные, есть за что бороться. Насколько эти ожидания совпали с реальностью?

– На 100 процентов совпали. Могу сказать, что сегодня при равной игре мы забили на 1 гол больше, хотя моменты были как у "Колоса", так и у нас.

Можно сказать, что фортуна была на нашей стороне. Много еще работать, потому что мы очень много привозили сами себе моменты, после которых начали немного нервничать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но в целом я доволен тем, что мы проявили характер, после 0:1 совершили камбек. Я очень благодарен ребятам. Приятно побеждать в 1-м туре после зимней паузы, а на выезде побеждать – вдвое сильнее.

Читайте такжеНа удивление интересный матч. Колос - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

– Если говорить о новичках, мне кажется, Кратов сегодня будет в хайлайтах, 100 процентов. Что можете сказать о других игроках?

– Конечно, я волновался по поводу новичков. Кратов дебютировал в УПЛ, Райан, тот же Гио. Кратов немного привез и потом отмазался, отдав суперпас на Попова.

Конечно, мы очень рады за Попова, потому что он открыл, дай Бог свою голевую серию, забив такой важный для нас мяч. Он также нужен и для него, как для нападающего.

– В одном из игровых моментов я слышала, как Рудько кричал: "Нас душат". Я так понимаю, что это был эпизод рядом с воротами, когда он столкнулся с игроком "Колоса". Насколько вообще согласны с этим эпизодом с тем, что действительно судейство немного душило?

– Мне не слышно было. Может, там Артура кто-то душил, я не видел. Конечно, эмоции были как с нашей скамейки, так и со скамейки "Колоса". Я считаю, что судейство более-менее равное. Хочется посмотреть, когда мы забили гол в 1-м тайме, который не засчитали.

Но нужно время, чтобы спокойно посмотреть. Мы победили – это главное сегодня. Это 3 очка, которые нам очень тяжело дались.

По теме
yellow-arrow
"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
yellow-arrow
Кварацхелия мог оказаться в УПЛ. Известна причина, почему трансфер не состоялся
yellow-arrow
Кривбасс – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025
Черноморец (Одесса) Александр Бабич Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости