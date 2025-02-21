Шацких: Динамо не продало Бражко в Вулверхэмптон? Не думаю, что кто-то ему сильно сломает жизнь

Бывший игрок и тренер " Динамо " Максим Шацких высказался о сорвавшемся переходе хавбека киевлян Владимира Бражко в "Вулверхэмптон".

"Что касается Бражко, то я не знаю, было ли предложение. Если была, то окей. Значит, кого-то просто не устроило.

Я не думаю, что кто-то ему сильно сломает жизнь. Моя точка зрения, что он не окреп для топ-клуба. "Вулверхэмптон", да? Чтоб он приехал и начал играть. Думаю, что, наверное, нет. Надо сначала здесь показать игры, в еврокубках, на хорошем уровне. Не во внутреннем чемпионате, а там. Судят по еврокубкам. Плюс он молодой парень. А получится или не получится – это такой вопрос.

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У нас немного по-другому, если иностранца покупаем, он должен делать определенные вещи на поле. А там немного другой подход. Да, молодой и перспективный. Ну, заплатят там за него 20 миллионов, окей. Не получится, так и не получится – отдадут куда-то в аренду. Сильно переживать никто не будет. А у нас так не работает. Если мы берем футболиста за какие-то деньги, он должен приезжать и делать какие-то серьезные вещи.

Поэтому думаю, что можно еще полгода-год уверенно встать на ноги. Чтобы прежде всего была стабильность. Люди из-за границы, скауты, они обращают внимание на стабильность в основном. Как он стабильно выступает на одном и том же уровне. Не так, что три матча дал, а два провалил, нет. Для них важна стабильность. Любой игрок, нападающий, защитник, полузащитник, неважно. Он должен играть стабильно каждый матч. Для них очень важно, чтобы не было перепадов", – сказал Шацких.