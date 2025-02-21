Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ

" Динамо " все-таки подпишет 20-летнего боливийского хавбека "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито) в зимнее трансферное окно, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, Мигелито будет арендован до конца текущего года. О возможности выкупа контракта никаких подробностей не сообщается.

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Также отмечается, что сам игрок был бы не против сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики.

В этом году игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.