  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Но это будет аренда

Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ

фото из свободных источников

Новина українською

"Динамо" все-таки подпишет 20-летнего боливийского хавбека "Сантоса" Мигеля Терсероса (Мигелито) в зимнее трансферное окно, сообщают бразильские СМИ.

По данным источника, Мигелито будет арендован до конца текущего года. О возможности выкупа контракта никаких подробностей не сообщается.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также отмечается, что сам игрок был бы не против сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики.

В этом году игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.

В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.

По теме
yellow-arrow
Поздеев: Мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать
yellow-arrow
Ингулец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025
yellow-arrow
Шаран: Ванату по силам снова выиграть гонку бомбардиров УПЛ
Динамо (Киев) Сантос (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jovem Pan Esporte
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости