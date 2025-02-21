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Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ
Но это будет аренда
фото из свободных источников
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По данным источника, Мигелито будет арендован до конца текущего года. О возможности выкупа контракта никаких подробностей не сообщается.
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Также отмечается, что сам игрок был бы не против сменить обстановку, чтобы получать больше игровой практики.
В этом году игрок сборной Боливии сыграл за "Сантос" в 4 матчах, результативными действиями не отмечался.
В активе Мигелито также 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 750 тысяч евро.
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