Поздеев: Мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 18-го тура чемпионата с "Черноморцем" (1:2).

– Результат не в пользу "Колоса", в то же время была очень хорошая 2-я половина игры в исполнении ваших подопечных. Что не сложилось, чего не хватило?

– Я бы не сказал, что 2-я половина очень хорошая – она была неплохая, лучше, чем 1-я точно. И всего не хватило – вдохновения, энергии, желания. Когда есть прострелы в штрафную – тогда туда нужно влетать, я так считаю.

Иначе, если мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать. А когда попали в ножку – мы не смогли забить гол.

И это комплекс. Я, честно, не хочу говорить, что это мастерство, что-то еще. Это комплексная работа: тренировки, желание пересилить. Мне показалось, у соперника был 1 момент во 2-м тайме – они его реализовали.

– Вы говорите, что комплексная проблема. Это связано с нехваткой подготовки, синергии в команде в связи с новыми игроками?

– Это и ментальная составляющая, потому что иметь желание побеждать в каждой игре и работать на своем максимуме – это делают чемпионы обычно. Мы постоянно об этом говорим: максимальная концентрация, максимальные усилия, все: "Да, да, да". А когда доходит до дела – оно немного иначе.

Возможно, где-то неправильный подход в плане донесения, скажем так, мнения, но оно достаточно прозрачное и довольно простое.

Не знаю, тяжело, честно. Надо посмотреть. Мне показалось, мы проиграли, если в целом, много борьбы, подбор мяча проиграли много. Но, опять же, 2-й тайм был гораздо лучше. Нужно быть более конкретным в атаке.

– Сегодня Ковталюк дебютировал за вашу команду, отличился голом. Насколько довольны этим игроком?

– Нападающий забил – какие вопросы. Нападающие для этого и нужны, чтобы забивать. Где-то в подыгрыше он помог, навязывал борьбу. Свои качества он продемонстрировал.

Легионеры – да, есть Боливар еще, Красничи. Практически все присоединившиеся к нам, плюс Боль и Красничи, не в оптимальных кондициях, потому что они пропустили какую-то часть сборов. У кого-то ушиб был, кто-то еще с того года болел. Возможно, их нужно более точечно интегрировать.

– Насколько я знаю, у вас буквально завтра будет спарринг с ЮКСА. Какие выводы сделали после этой игры и как вы будете их имплементировать в товарищеском матче?

– Да сейчас одни эмоции, какие выводы? Выводы будут, когда ты уже успокоишься и просто просматриваешь матч, смотришь немного с другой стороны на это все. А сейчас эмоции.

С ЮКСА игра есть, но она нужна для игрового тонуса. Есть возможность сыграть – почему нет? Ребята, которые меньше сыграли, плюс кому нужно набрать кондиции – для них эта игра очень полезна.