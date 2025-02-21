  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Кривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

Верес

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и ровненским "Вересом".

Читайте такжеКривбасс – Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025

Команда Юрия Вернидуба ушла на зимний перерыв, отставая от "Шахтера" ("горняки" идут третьими) всего на 2 зачетных пункта. "Верес" же решает задачи в середине турнирной таблицы, пытаясь не сорваться вниз, но и при этом активно преследуя "Зарю" (8-я строчка). Кто в какой форме начнет второй круг УПЛ? Сможет ли команда из Ровно удивиться один из ведущих коллективов первенства? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 22 февраля – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

По теме
yellow-arrow
Поздеев: Мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать
yellow-arrow
Ингулец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025
yellow-arrow
Динамо этой зимой все-таки подпишет вингера Сантоса, - СМИ
Кривбасс (Кривой Рог) чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости