Кривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 18-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и ровненским "Вересом".

Команда Юрия Вернидуба ушла на зимний перерыв, отставая от "Шахтера" ("горняки" идут третьими) всего на 2 зачетных пункта. "Верес" же решает задачи в середине турнирной таблицы, пытаясь не сорваться вниз, но и при этом активно преследуя "Зарю" (8-я строчка). Кто в какой форме начнет второй круг УПЛ? Сможет ли команда из Ровно удивиться один из ведущих коллективов первенства? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 22 февраля – в 12:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк