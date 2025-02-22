Полузащитник Левого Берега: Шахтер зимой неплохо усилился. Сделаем все, чтобы дать отпор горнякам

Руслан Дедух готовится к матчу УПЛ против "оранжево-черных".

"Каждому сопернику непросто против "Шахтера". Сама игра продемонстрирует готовы ли мы дать бой "горнякам". Будем готовиться и стараться добиваться результата. Считаю, что "Шахтер" зимой неплохо усилился. Донецкий клуб за значительные средства смог подписать квалифицированных футболистов. Легче нам точно не будет. Убежден, что болельщики получат удовольствие от игры. Сделаем все, чтобы дать отпор "горнякам", – пообещал Дедух.