  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полузащитник Левого Берега: Шахтер зимой неплохо усилился. Сделаем все, чтобы дать отпор горнякам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Левого Берега: Шахтер зимой неплохо усилился. Сделаем все, чтобы дать отпор горнякам

Премьер-лига
Обновлено

Аутсайдер настроен на борьбу

Полузащитник Левого Берега: Шахтер зимой неплохо усилился. Сделаем все, чтобы дать отпор горнякам

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Руслан Дедух готовится к матчу УПЛ против "оранжево-черных".

"Каждому сопернику непросто против "Шахтера". Сама игра продемонстрирует готовы ли мы дать бой "горнякам". Будем готовиться и стараться добиваться результата. Считаю, что "Шахтер" зимой неплохо усилился. Донецкий клуб за значительные средства смог подписать квалифицированных футболистов. Легче нам точно не будет. Убежден, что болельщики получат удовольствие от игры. Сделаем все, чтобы дать отпор "горнякам", – пообещал Дедух.

Читайте такжеДедух – о 3:1 с ЛНЗ: С каждым это может произойти

Руслан в текущем сезоне провел 18 матчей, забил 3 гола и заработал 7 желтых карточек.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ
yellow-arrow
Поздеев: Мы ждем, когда нам идеально попадет мяч в ножку – этого можно очень долго ждать
yellow-arrow
Ингулец - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.02.2025
Шахтер (Донецк) Левый берег (Киев) Руслан Дедух
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости