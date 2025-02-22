Попов – о виктории Черноморца: Мы победили – значит, мы сильнее

Кирилл Попов принес "Черноморцу" победу над "Колосом" (2:1).

[Пасс Кратова] “Это футбольные моменты. Встретились взглядом – и очень отличная передача, в такт, все, как в футболе и должно быть. Мне оставалось только обыграть вратаря и забить. На футбольном поле просто должны глаза совпасть – и это уже метч”.

“Не могу сказать, что мы подсели. Да, "Колос" атаковал, и мы атаковали, но я всегда говорю: кто побеждает, тот и был сильнее. Мы победили – значит, мы сильнее. Первые матчи, когда сезон начинается, они очень тяжелые, нужно сражаться, бороться. Сегодня это было на поле. Благодаря Богу мы победили, поэтому всех поздравляю”, – подчеркнул Попов.