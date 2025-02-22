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Главный тренер Верес поделился мыслями о предстоящем матче с Кривбассом
Также подытожил сборы
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, как прошло собрание ровенской команды.
"После четырех недель на собрании в Турции все устали ментально, потому что месяц без семей и близких — это тяжеловато. Но в целом мы проделали большой объем работы.
Впереди первая домашняя игра рока. Должны были провести ее в гостях, но так сложилось, что сыграем в Ровно. Это очень хорошие новости для нас.
Да, контраст между погодой в Турции и Украине сейчас ощутим. Потребовалось определенное время для адаптации. Но это обычное явление для профессионального футболиста. Думаю, мы прошли адаптацию и готовы к субботнему матчу".
Кроме этого, Шандрук отметил, что ожидает от предстоящего матча с "Кривбассом".
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"Наша цель во второй части сезона — побеждать в каждом матче. Мы работали на сборах именно для того, чтобы радовать болельщиков результатом. Ждем их поддержки на стадионе".
Напомним, что матч "Верес" – "Кривбасс" состоится сегодня, 22 февраля, в 13:00.
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