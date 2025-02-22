Главный тренер Верес поделился мыслями о предстоящем матче с Кривбассом

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, как прошло собрание ровенской команды.

"После четырех недель на собрании в Турции все устали ментально, потому что месяц без семей и близких — это тяжеловато. Но в целом мы проделали большой объем работы.

Впереди первая домашняя игра рока. Должны были провести ее в гостях, но так сложилось, что сыграем в Ровно. Это очень хорошие новости для нас.

Да, контраст между погодой в Турции и Украине сейчас ощутим. Потребовалось определенное время для адаптации. Но это обычное явление для профессионального футболиста. Думаю, мы прошли адаптацию и готовы к субботнему матчу".

Кроме этого, Шандрук отметил, что ожидает от предстоящего матча с "Кривбассом".

Читайте такжеКривбасс – Верес. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура УПЛ

"Наша цель во второй части сезона — побеждать в каждом матче. Мы работали на сборах именно для того, чтобы радовать болельщиков результатом. Ждем их поддержки на стадионе".