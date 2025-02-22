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Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кривбасс – Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" будет принимать "Верес" в (!) Ровно. Все дело в газоне на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, который не пригоден для игры в футбол в этот момент. Обе команды амбициозны. Криворожцы уже выступали в еврокубках и стремятся повторить это участие в следующем сезоне. В перспективе в планах ровенчан тоже еврокубки, но пока команда решает другие задачи.

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Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 18-й тур. 22.02.2025
Ровно. "Авангард"
"Кривбасс" 13:00 "Верес"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Кривбас – Верес
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