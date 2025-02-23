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Оболонь - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Ворскла: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 23.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь - Ворскла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Ворскла

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавчане выиграли все четыре личные встречи, но на этот раз ожидаем, что "пивовары" смогут навязать борьбу. У "Оболони" есть все шансы зацепиться за результат, ведь "Ворскла" нестабильна.

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Игра первого круга в Полтаве завершилась победой "Ворсклы" - 2:0. Киевляне должны набирать очки, учитывая турнирную таблицу.

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Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

УПЛ. 18-й тур

23.02.2025. 13:00. Киев. "Оболонь-Арена"

"Оболонь" - "Ворскла"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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