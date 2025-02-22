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"Очень хороший поступок". Александр Романчук о том, почему покинул ФК Львов
Война внесла свои коррективы
instagram.com/fckryvbas
Центральный защитник "Кривбасса" Александр Романчук поделился информацией о том, почему решил покинуть ФК "Львов" после начала полномасштабной войны.
"В 2022 году других вариантов вообще не было, потому что в Украине началась война, и я остался без работы. Первые полгода в ФК "Львов" мы не получали зарплату. Генеральный директор клуба тогда с пониманием отнесся к ситуации и отпустил каждого, кто имел какие-то варианты за границей.
По-моему, это был очень хороший поступок с его стороны, ведь он вошел в наше положение и позволил продолжать играть, а не сидеть и ждать дома. И тут как раз со мной связался мой агент и предложил такой вариант – играть в Венгрии за Дебрецен, за что я ему очень благодарен".
Напомним, что "Дебрецен" Романчук выступал до лета 2024 года. За время, проведенное в венгерском клубе, защитник сыграл в 54 матчах, отличился одним голом и одной результативной передачей.
Летом 2024 года он вернулся в Украину, а именно в Кривбасс. За это время он принял участие в 17 матчах.
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