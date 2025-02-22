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Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
Дело в измене, однако не в футбольной
Фото: instagram.com/lakomka_diablo
Совсем недавно бывшая девушка Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская обнародовала информацию об измене панамского нападающего киевлян.
В своем Instagram-аккаунте она опубликовала скриншоты доказательств измены Эдуардо Герреро. Отметим, что весь этот скандал привел к тому, что руководство "Динамо" оштрафовало игрока.
"Мне писали агенты: 'Кристина, не ломай парню карьеру, тебе потом с этим жить'. А ему как жить с тем, что он мне все испортил? Я знаю, что "Динамо" заморозило ему зарплату и не будет ее выплачивать несколько месяцев. Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: 'Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю'".
Дядя Игорь - это Суркис?
Да. Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями.
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