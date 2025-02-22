Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро

Совсем недавно бывшая девушка Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская обнародовала информацию об измене панамского нападающего киевлян.

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала скриншоты доказательств измены Эдуардо Герреро. Отметим, что весь этот скандал привел к тому, что руководство "Динамо" оштрафовало игрока.

"Мне писали агенты: 'Кристина, не ломай парню карьеру, тебе потом с этим жить'. А ему как жить с тем, что он мне все испортил? Я знаю, что "Динамо" заморозило ему зарплату и не будет ее выплачивать несколько месяцев. Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: 'Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю'".

Дядя Игорь - это Суркис?

Да. Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями.