  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро

Премьер-лига

Дело в измене, однако не в футбольной

Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро

Фото: instagram.com/lakomka_diablo

Новина українською

Совсем недавно бывшая девушка Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская обнародовала информацию об измене панамского нападающего киевлян.

Читайте такжеБрат Суркиса сорвал трансфер Бражко в Англию. Источник раскрыл детали

В своем Instagram-аккаунте она опубликовала скриншоты доказательств измены Эдуардо Герреро. Отметим, что весь этот скандал привел к тому, что руководство "Динамо" оштрафовало игрока.

"Мне писали агенты: 'Кристина, не ломай парню карьеру, тебе потом с этим жить'. А ему как жить с тем, что он мне все испортил? Я знаю, что "Динамо" заморозило ему зарплату и не будет ее выплачивать несколько месяцев. Хочу поблагодарить дядю Игоря, который сказал: 'Мне еще и плюс, больше денег сэкономлю'".

Дядя Игорь - это Суркис?

Да. Суркиса я знаю через своего папу, они были хорошими друзьями.

По теме
yellow-arrow
Ингулец – Полесье: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Первая игра субботы. Кривбасс - Верес. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча Колос – Черноморец
Игорь Суркис Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport-express
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.02.2025 в 10:50
Ахметовські під.ери надіються догнати ДИНАМО... Для сєпарів немає моралі....
Ответить
0
5
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
22.02.2025 в 10:50
Ахметовські під.ери надіються догнати ДИНАМО... Для сєпарів немає моралі....
Ответить
0
5
fanatSD (донецк)
22.02.2025 в 11:08
пусть твои суркисовские пид..ры обделаются по уши.сепар-это ты вонючая дырявая затычка.и твоё .....динамо выгребная яма и позор Украины
Ответить
5
0
Gudvin85 (Киев)
22.02.2025 в 11:27
Девочки не ссортесь
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости