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Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Рух – ЛНЗ: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 22.02.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Рух – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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UA-Футбол
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Субботний игровой день в родной УПЛ, после ее возвращения из зимней спячки, очным противостоянием закроют "Рух" и ЛНЗ. Обе команды находятся на стадии перестройки и переосмысления идей. Команда Виталия Пономарева понесла серьезные кадровые потери, а черкасский клуб получил нового наставника в лице Романа Григорчука.

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Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 18-й тур. 22.02.2025
Львов, "Арена Львов"
"Рух" 18:00 "ЛНЗ"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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