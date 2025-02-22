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Динамо провели товарищеский матч с военными, спасателями и саперами

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Динамо провели товарищеский матч с военными, спасателями и саперами

Динамо Київ

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Киевское "Динамо" на тренировочной базе в Конча-Заспе провело товарищеский матч с военными, спасателями и саперами.

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20 февраля игроки первой команды "Динамо" провели игру с военными.

Добавим, что в рамках реабилитационного проекта U+ System от датской компании Levitate получили инновационные спортивные протезы, которые помогут нашим воинам вернуться к активному образу жизни.

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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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