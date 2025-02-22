Динамо провели товарищеский матч с военными, спасателями и саперами

Киевское "Динамо" на тренировочной базе в Конча-Заспе провело товарищеский матч с военными, спасателями и саперами.

20 февраля игроки первой команды "Динамо" провели игру с военными.

Добавим, что в рамках реабилитационного проекта U+ System от датской компании Levitate получили инновационные спортивные протезы, которые помогут нашим воинам вернуться к активному образу жизни.