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Динамо провели товарищеский матч с военными, спасателями и саперами
В манеже НТВ
Динамо Київ
Киевское "Динамо" на тренировочной базе в Конча-Заспе провело товарищеский матч с военными, спасателями и саперами.
20 февраля игроки первой команды "Динамо" провели игру с военными.
Добавим, что в рамках реабилитационного проекта U+ System от датской компании Levitate получили инновационные спортивные протезы, которые помогут нашим воинам вернуться к активному образу жизни.
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