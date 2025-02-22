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Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча Колос – Черноморец
Первый матч в 2025 году в УПЛ не обошелся без конфузов
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
Вчера прошел первый матч 2025 года в рамках УПЛ - "Колос" - "Черноморец". Игра завершилась со счетом 1:2, но без сомнительных эпизодов не обошлось.
В конце тайма гости вообще вышли вперед, но гол второго Скибы отменили из-за офсайда во время голевой атаки. Текущий упраздненный гол вызвал недовольство тренерского штаба одесситов, из-за чего бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал этот игровой эпизод:
"Одессит Евгений Скиба находился в пассивном офсайде после передачи партнера. Когда же после удара Артема Габелка мяч попал в каркас ворот, а Скиба удачно сыграл на добивании, то офсайд стал активным. Я не знаю, почему ассистент арбитра не был. вать свое недовольство.
Хорошо, что рефери Владимир Новохитний четко отреагировал на подсказку арбитра VAR Дмитрия Панчишина и справедливо не засчитал взятие ворот.
Вообще противостояние в Ковалевке было богато нереализованными голевыми моментами. Особенно часто промахивались хозяева и в конце концов проиграли одесситам, запомнившимся желанием бороться до конца".
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