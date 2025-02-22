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Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча Колос – Черноморец

Премьер-лига

Первый матч в 2025 году в УПЛ не обошелся без конфузов

Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча Колос – Черноморец

Фото: ФК Колос/Автор - невідомий

Новина українською

Вчера прошел первый матч 2025 года в рамках УПЛ - "Колос" - "Черноморец". Игра завершилась со счетом 1:2, но без сомнительных эпизодов не обошлось.

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В конце тайма гости вообще вышли вперед, но гол второго Скибы отменили из-за офсайда во время голевой атаки. Текущий упраздненный гол вызвал недовольство тренерского штаба одесситов, из-за чего бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал этот игровой эпизод:

"Одессит Евгений Скиба находился в пассивном офсайде после передачи партнера. Когда же после удара Артема Габелка мяч попал в каркас ворот, а Скиба удачно сыграл на добивании, то офсайд стал активным. Я не знаю, почему ассистент арбитра не был. вать свое недовольство.

Хорошо, что рефери Владимир Новохитний четко отреагировал на подсказку арбитра VAR Дмитрия Панчишина и справедливо не засчитал взятие ворот.

Вообще противостояние в Ковалевке было богато нереализованными голевыми моментами. Особенно часто промахивались хозяева и в конце концов проиграли одесситам, запомнившимся желанием бороться до конца".

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Мирослав Ступар Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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