Мирослав Ступар прокомментировал спорный момент матча Колос – Черноморец

Вчера прошел первый матч 2025 года в рамках УПЛ - "Колос" - "Черноморец". Игра завершилась со счетом 1:2, но без сомнительных эпизодов не обошлось.

В конце тайма гости вообще вышли вперед, но гол второго Скибы отменили из-за офсайда во время голевой атаки. Текущий упраздненный гол вызвал недовольство тренерского штаба одесситов, из-за чего бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал этот игровой эпизод: