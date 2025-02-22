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Кривбасс – Верес: стартовые составы на матч

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Кривбасс – Верес: стартовые составы на матч

Фото: ФК Кривбас

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В поединке 18 тура чемпионата Украины "Кривбасс" дома примет "Верес". Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на это противостояние.

"Кривбасс": Маханьков – Бандейра, Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич – Кузык, Я. Шевченко, Аморозо, Михитишин – Соса.

Запасные: Клищук, Фома, Виливальд, Конате, Хомченовский, Лунев, Ндомбази, Задерака, Кожушко, Мендоза, Каменский.

"Верес": Кожухарь – Куция, Гончаренко, Вовченко, Е. Шевченко – Шарай, Кучеров, Харатин, Дахновский – Годя, Гайдучик.

Запасные: Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Смиян, Баран, Клец, Луан.

Этот матч состоится в Ровно, а не в Кривом Роге. В стадиона "Горняк" сейчас неудовлетворительное состояние поля, поэтому команды договорились перенести место проведения поединка.

Встреча стартует в 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: UA-Футбол
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