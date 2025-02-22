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Ингулец – Полесье: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Аутсайдер против претендента на еврокубки
Фото: ФК Полісся
В рамках 18 тура чемпионата Украины аутсайдер первенства "Ингулец" сыграет против "Полесья". Так как петровцы до сих пор легально не построили свой стадион, команды проведут этот поединок в Житомире.
В настоящее время подопечные Кобина занимают 16 место в УПЛ, команда Ашура идет на пятой позиции. Разрыв между ними составляет 18 зачетных пунктов (девять против 27).
В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Матч проходил в августе прошлого года.
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Чемпионат Украины, 18 тур
22 февраля, 15:30. "Центральный стадион" (Житомир)
Главный арбитр: Клим Заброда
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (Мегого)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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