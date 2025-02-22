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Ингулец – Полесье: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Аутсайдер против претендента на еврокубки

Ингулец – Полесье: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
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В рамках 18 тура чемпионата Украины аутсайдер первенства "Ингулец" сыграет против "Полесья". Так как петровцы до сих пор легально не построили свой стадион, команды проведут этот поединок в Житомире.

В настоящее время подопечные Кобина занимают 16 место в УПЛ, команда Ашура идет на пятой позиции. Разрыв между ними составляет 18 зачетных пунктов (девять против 27).

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В первом круге команды сыграли вничью 1:1. Матч проходил в августе прошлого года.

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Чемпионат Украины, 18 тур

22 февраля, 15:30. "Центральный стадион" (Житомир)

Главный арбитр: Клим Заброда

Прямая трансляция: УПЛ ТВ (Мегого)

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Трансляція матчу Інгулець - Полісся
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