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Украинец из УПЛ попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне

Премьер-лига

По данным Sofascore

Украинец из УПЛ попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно Sofascore обнародовал рейтинг лучших футболистов этого сезона.

В рейтинге оказался полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, он попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне, его рейтинг составил 7:84.

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Добавим, что в рейтинг не входили игроки ТОП-5 европейских чемпионатов.

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Георгий Судаков SofaScore
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Источник:
upleague
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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