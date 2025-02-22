Украинец из УПЛ попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне

Недавно Sofascore обнародовал рейтинг лучших футболистов этого сезона.

В рейтинге оказался полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, он попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне, его рейтинг составил 7:84.

Добавим, что в рейтинг не входили игроки ТОП-5 европейских чемпионатов.