Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинец из УПЛ попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне
По данным Sofascore
Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно Sofascore обнародовал рейтинг лучших футболистов этого сезона.
В рейтинге оказался полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков, он попал в пятерку лучших футболистов по среднему рейтингу в текущем сезоне, его рейтинг составил 7:84.
Читайте также"Всегда привлекал внимание английских и итальянских топ-клубов", - авторитетный инсайдер расхвалил Судакова
Добавим, что в рейтинг не входили игроки ТОП-5 европейских чемпионатов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:upleague
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине
- Проблем все больше. Рух перед возобновлением сезона остался без главного тренера
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000