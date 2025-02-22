  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Полесье распрощалось с и.о. спортивного директора
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Полесье распрощалось с и.о. спортивного директора

Премьер-лига

По согласию сторон

Официально. Полесье распрощалось с и.о. спортивного директора

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

"Полесье" распрощалось с и.о. спортивного директора.

Житомирский клуб сообщил, что прекратил сотрудничество с Дарио Друди по согласию сторон.

Команда поблагодарила Друди за работу, приоритетным направлением которой было развитие детско-юношеского сектора.

"Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора.

Желаем профессиональных свершений в будущем!", - написал клуб.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее стало известно, что Дарио Друди уйдет из житомирского клуба, в котором проработал 9 месяцев.

По теме
yellow-arrow
С элегантным ассистом. Верес забил второй гол в ворота Кривбасса на исходе первого тайма – ВИДЕО
yellow-arrow
Подарок от голкипера. Верес открыл счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО
yellow-arrow
Анонс с эпидемиологическим настроением, как Рух объявил об игре против ЛНЗ
Дарио Друди
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости