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Официально. Полесье распрощалось с и.о. спортивного директора
По согласию сторон
Скриншот: канал Полісся на YouTube
"Полесье" распрощалось с и.о. спортивного директора.
Житомирский клуб сообщил, что прекратил сотрудничество с Дарио Друди по согласию сторон.
Команда поблагодарила Друди за работу, приоритетным направлением которой было развитие детско-юношеского сектора.
"Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора.
Желаем профессиональных свершений в будущем!", - написал клуб.
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Ранее стало известно, что Дарио Друди уйдет из житомирского клуба, в котором проработал 9 месяцев.
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