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"Это важно не только для военных, но и для нас самих". Караваев – о товарищеском матче с военными

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"Это важно не только для военных, но и для нас самих". Караваев – о товарищеском матче с военными

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Совсем недавно "Динамо" провело встречу с военными.

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Полузащитник киевлян Александр Караваев прокомментировал встречу.

"Эти люди рисковали своей жизнью и получили тяжелые ранения, но у них в глазах огонь, на устах улыбка, в сердце большое желание играть в футбол. Мы видим, насколько они сильны духом, морально. Мы должны им помогать в реабилитации, восстановлении, протезировании, чтобы они могли получать удовольствие от жизни.

Для меня большая честь сыграть с ними дружеский мини матч, это меньше всего, что мы можем для них сделать. Они прошли через многие трудности и испытания, но не сломались, прошли реабилитацию и возвращаются к полноценной жизни, в которой есть место спорта и футбола в частности, и мы должны им в этом помочь. Поэтому, конечно, когда нам предложили после тяжелой тренировки прийти сюда и поиграть с нашими ветеранами, все сразу согласились, где и силы нашлись. Это важно не только для военных, но и для нас самих", — цитирует слова игрока официальный сайт "Динамо".

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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