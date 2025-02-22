"Это важно не только для военных, но и для нас самих". Караваев – о товарищеском матче с военными

Совсем недавно "Динамо" провело встречу с военными.

Полузащитник киевлян Александр Караваев прокомментировал встречу.

"Эти люди рисковали своей жизнью и получили тяжелые ранения, но у них в глазах огонь, на устах улыбка, в сердце большое желание играть в футбол. Мы видим, насколько они сильны духом, морально. Мы должны им помогать в реабилитации, восстановлении, протезировании, чтобы они могли получать удовольствие от жизни.

Для меня большая честь сыграть с ними дружеский мини матч, это меньше всего, что мы можем для них сделать. Они прошли через многие трудности и испытания, но не сломались, прошли реабилитацию и возвращаются к полноценной жизни, в которой есть место спорта и футбола в частности, и мы должны им в этом помочь. Поэтому, конечно, когда нам предложили после тяжелой тренировки прийти сюда и поиграть с нашими ветеранами, все сразу согласились, где и силы нашлись. Это важно не только для военных, но и для нас самих", — цитирует слова игрока официальный сайт "Динамо".