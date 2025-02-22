Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анонс с эпидемиологическим настроением, как Рух объявил об игре против ЛНЗ
Демонстрация такого из-за того, что игру не перенесли?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня пройдет матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "ЛНЗ" в 18:00.
Львовская команда анонсировала игру в своем Instagram-аккаунте в стиле игры The Last of Us ("Последние из нас"), в которой показан мир, где произошла вспышка эпидемии болезни.
Добавим, что "Рух" потерпел эпидемию — многие игроки и тренерский штаб заболели. Представители львовской команды обращались в УПЛ, чтобы перенести игру, однако УПЛ отказала "Руха". Поэтому можно предположить, почему именно такой анонс матча решили сделать.
К посту с анонсом пресс-служба "Руха" написала:
"Несмотря на сложную кадровую ситуацию в команде, сегодня мы сыграем против ЛНЗ!"
Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Трубин пропустит два следующих матча Бенфики – СМИ
- Лунин может сменить основного кипера в английском гранде, – El Gol Digital
- Португальский журналист заявил, что в Бенфике уже сомневаются в Трубине
- Третий год без матчей. Как живёт один из стадионов принимающих Евро-2012 и сборную Украины. Фото
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- По не футбольным причинам. Неожиданный штраф от Динамо для Эдуардо Герреро