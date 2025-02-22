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Анонс с эпидемиологическим настроением, как Рух объявил об игре против ЛНЗ

Премьер-лига

Демонстрация такого из-за того, что игру не перенесли?

Анонс с эпидемиологическим настроением, как Рух объявил об игре против ЛНЗ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня пройдет матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "ЛНЗ" в 18:00.

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Львовская команда анонсировала игру в своем Instagram-аккаунте в стиле игры The Last of Us ("Последние из нас"), в которой показан мир, где произошла вспышка эпидемии болезни.

Добавим, что "Рух" потерпел эпидемию — многие игроки и тренерский штаб заболели. Представители львовской команды обращались в УПЛ, чтобы перенести игру, однако УПЛ отказала "Руха". Поэтому можно предположить, почему именно такой анонс матча решили сделать.

К посту с анонсом пресс-служба "Руха" написала:

"Несмотря на сложную кадровую ситуацию в команде, сегодня мы сыграем против ЛНЗ!"

Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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