Анонс с эпидемиологическим настроением, как Рух объявил об игре против ЛНЗ

Сегодня пройдет матч 18-го тура УПЛ "Рух" - "ЛНЗ" в 18:00.

Львовская команда анонсировала игру в своем Instagram-аккаунте в стиле игры The Last of Us ("Последние из нас"), в которой показан мир, где произошла вспышка эпидемии болезни.

Добавим, что "Рух" потерпел эпидемию — многие игроки и тренерский штаб заболели. Представители львовской команды обращались в УПЛ, чтобы перенести игру, однако УПЛ отказала "Руха". Поэтому можно предположить, почему именно такой анонс матча решили сделать.

К посту с анонсом пресс-служба "Руха" написала:

"Несмотря на сложную кадровую ситуацию в команде, сегодня мы сыграем против ЛНЗ!"

Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.