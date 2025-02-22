Подарок от голкипера. Верес открыл счет в матче против Кривбасса - ВИДЕО

В матче 18 тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Вересом” счет был открыт на 27 минуте встречи.

После долгого выноса вперед от ровенчан мяч полетел в направлении голкипера криворожцев. Однако Маханьков не смог зафиксировать круглого, в результате чего его обокрал Владислав Шарай и пробил в пустые ворота.

Это третий гол полузащитника в текущем розыгрыше УПЛ. Ранее он забивал "Динамо" и "Колосу".

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