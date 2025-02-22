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Сегодня одна из серий может прерваться. Тренеры назвали стартовые составы на матч Ингулец – Полесье
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
Фото: ФК Полісся
Аутсайдер УПЛ "Ингулец" примет "Полесье". Это вторая встреча команд в УПЛ.
Команды выйдут в таких стартовых составах:
"Ингулец": Паламарчук - Бенедюк, Катрич, Малыш, Жовтенко - Лосенко, Пятов, Сад, Волохатый, Могильный - Пушкарев
"Полесье": Волынец - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Таллес, Андриевский, Йосефи - Гуцуляк, Крушинский, Батиста
"Ингулец" не выигрывает дома 5 матчей подряд: 2 ничьи и 3 поражения. "Полесье" же не побеждает в гостях в четырёх поединках: ничья и 3 поражения.
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До начала матча "Ингулец" занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 9 баллов в первой части сезона. "Полесье" - 5-е с 27-ю баллами.
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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