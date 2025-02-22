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С элегантным ассистом. Верес забил второй гол в ворота Кривбасса на исходе первого тайма – ВИДЕО

Премьер-лига

Неожиданное развитие событий в Ровно

С элегантным ассистом. Верес забил второй гол в ворота Кривбасса на исходе первого тайма – ВИДЕО

ФК "Верес"

UA-Футбол
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В матче 18 тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Вересом” перерыв. На паузу команды ушли с неожиданным лидером.

На 40 минуте преимущество ровенчан в поединке удвоил Николай Гайдучик. "Кривбасс" потерял мяч в центре поля, в результате чего в стремительную контратаку выбежал соперник. В итоге Кучеров пяткой скатил в центр штрафной, а Гайдучик пробил Маханькова.

Это четвертый гол нападающего в текущем сезоне УПЛ. Кучеров оформил свой второй ассист.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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