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С элегантным ассистом. Верес забил второй гол в ворота Кривбасса на исходе первого тайма – ВИДЕО
Неожиданное развитие событий в Ровно
ФК "Верес"
В матче 18 тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Вересом” перерыв. На паузу команды ушли с неожиданным лидером.
На 40 минуте преимущество ровенчан в поединке удвоил Николай Гайдучик. "Кривбасс" потерял мяч в центре поля, в результате чего в стремительную контратаку выбежал соперник. В итоге Кучеров пяткой скатил в центр штрафной, а Гайдучик пробил Маханькова.
Это четвертый гол нападающего в текущем сезоне УПЛ. Кучеров оформил свой второй ассист.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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