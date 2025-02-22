С элегантным ассистом. Верес забил второй гол в ворота Кривбасса на исходе первого тайма – ВИДЕО

В матче 18 тура чемпионата Украины между “Кривбассом” и “Вересом” перерыв. На паузу команды ушли с неожиданным лидером.

На 40 минуте преимущество ровенчан в поединке удвоил Николай Гайдучик. "Кривбасс" потерял мяч в центре поля, в результате чего в стремительную контратаку выбежал соперник. В итоге Кучеров пяткой скатил в центр штрафной, а Гайдучик пробил Маханькова.

Это четвертый гол нападающего в текущем сезоне УПЛ. Кучеров оформил свой второй ассист.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.