УПЛ. Кривбасс – Верес 0:3. Разгром не по игре

Субботнюю программу 18-го в украинской Премьер-Лиге открывали "Кривбасс" и "Верес". У "Кривбасса" в центре защиты рядом с Романчуком вышел Понедельник, а его место справа в защите занял Бандейра. В основе вышли также молодые Ярослав Шевченко и Аморозо, которые заменили травмированных Твердохлеба и Вакулка. На других позициях без неожиданностей.

У "Вереса" на поле появился единственный зимний новичок Харатин, который стал прямой заменой проданному Яго Сиккейре. Справа в защите вышел номинальный опорник Куция, а в атаке рядом с Гайдучиком сыграл Годя. В заявку на матч не попал Степанюк, подхвативший вирус накануне. Прогнозируемо на скамье для запасных начал матч "бунтарь" Луан. На других позициях без сюрпризов.

Уже на первой минуте опасно рвался к воротам Илич, но его прострел заблокировал Вовченко. Подача с углового опасных моментов не принесла. "Верес" ответил ударом издалека Дахновского, который пролетел выше ворот.Годя пробил из пределов штрафной, но мяч пролетел мимо левой стойки.

Острую подачу Кучерова из штрафной никто из игроков ровенской команды не сумел замкнуть. Буквально сразу же к атаке подключился Куция, но его удар пролетел мимо правой стойки. В ответ Иван Дибанго подключился к атаке левым флангом, но не сумел переиграть Кожухаря, попав в перекладину.

Прострел с фланга неудачно прервал Понедельник, мяч подхватил Гайдучик и пробил мимо стойки. Сразу же лицом к лицу с голкипером по левому флангу Ярослав Шевченко вывел Микитишина, который сблизился с голкипером и пробил мимо дальней стойки.

Номинальные гости вышли вперед после катастрофической ошибки Маханькова. Он не удержал мяч в руках и подарил его Шараю, закатившему круглого в ворота. 0:1.После пропущенного гола криворожцы взяли мяч под свой контроль, но особо опасных моментов создать не удалось.

А вот ровняне отличились второй раз. После перехвата в центре поля игроки "Вереса" выбежали в контратаку, во время которой Кучеров пяткой выкатил мяч на Гайдучика, попавшего в правый угол ворот Маханькова. 0:2.

До конца тайма у "Кривбасса" запомнился удар головой от Сосы после подачи с правого фланга, с которым легко справился Кожухарь и эмоциональность Илича, получившего предупреждение за разговоры с арбитром.

В перерыве Вернидуб произвел две замены. На поле вышли Лунев и новичок Мендоса. "Кривбасс" пытался сразу отквитать хотя бы один гол. Неожиданный удар Сосы из довольно острого угла полетел издали мимо дальней стойки. Через несколько минут снова Соса получил пас от Дибанго с левого фланга, после чего с разворота пробил прямо в руки правильно выбравшего позицию Кожухаря.

У "Вереса" Годя протащил мяч почти из центра поля и с линии штрафной попал в перекладину. Подачу с левого фланга Гайдучика замкнул Шарай, но круглый пошел над перекладиной после сейва Маханькова.



Еще один шанс сократить счет имел Микитишин, мяч после удара которого с метров 18 пролетел над воротами. Не забиваешь ты, забивают тебе. После подачи со штрафного с правого фланга у ворот "Кривбасса" начался беспорядок и после серии рикошетов Харатин буквально затолкал мяч между ног Маханькову. 0:3.

После третьего гола ровенчан все стало понятно, поэтому команды в буквальном смысле доигрывали поединок. Оба наставника выпустили игроков, обычно имеющих мало игровой практики.

"Верес" неожиданно громит "Кривбасс" и не позволяет криворожцам хотя бы временно выйти на третье место. "Кривбасс" остался на 4-й позиции с 31-м очком в активе. "Верес" обходит "Зарю" и с 22-ю очками располагается на 8-й позиции, но может опуститься ниже по итогам тура.

18-й тур УПЛ

Ровно. "Авангард"

"Кривбасс" - "Верес" 0:3

Голы: Шарай, 28, Гайдучик, 40, Харатин, 72

"Кривбасс": Маханьков – Бандейра (Задерака, 56), Понедельник, Романчук, Дибанго – Илич, Шевченко (Лунев, 46), Аморозо (Мендоса, 46) – Кузик, Соса (Каменский, 83), Микитишин (Кожушко, 73).

"Верес": Кожухарь - Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Куция - Дахновский (Смиян, 88), Харатин, Кучеров (Баран, 88), Шарай (Клец, 80) - Годя (Луан, 62), Гайдучик.

Предупреждения: Илич, 45, Бандейра, 53, Кузык, 61 – Кучеров, 51, Куция, 70.