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Забил звездный новичок. Верес громит Кривбасс со счетом 3:0 – ВИДЕО
В дебютном же матче
Фото: ФК Верес
В поединке 18 тура чемпионата Украины “Кривбасс” в номинально домашнем матче в Ровно встречается с “Вересом”. На 72-й минуте встречи счет стал 3:0 в пользу команды Шандрука.
После подачи "Вереса" с углового мяч потерялся в суматохе в штрафной площадке "Кривбасса". Первым сориентировался Игорь Харатин, который все-таки прошил Владимира Маханькова.
Для полузащитника это дебютный гол в первом же матче за ровенчан на официальном уровне. Это первый точный удар Харатина в УПЛ с 2018 года.
За завершением матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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