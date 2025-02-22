Забил звездный новичок. Верес громит Кривбасс со счетом 3:0 – ВИДЕО

В поединке 18 тура чемпионата Украины “Кривбасс” в номинально домашнем матче в Ровно встречается с “Вересом”. На 72-й минуте встречи счет стал 3:0 в пользу команды Шандрука.

После подачи "Вереса" с углового мяч потерялся в суматохе в штрафной площадке "Кривбасса". Первым сориентировался Игорь Харатин, который все-таки прошил Владимира Маханькова.

Для полузащитника это дебютный гол в первом же матче за ровенчан на официальном уровне. Это первый точный удар Харатина в УПЛ с 2018 года.

За завершением матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.