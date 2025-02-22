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Забил звездный новичок. Верес громит Кривбасс со счетом 3:0 – ВИДЕО

Премьер-лига

В дебютном же матче

Забил звездный новичок. Верес громит Кривбасс со счетом 3:0 – ВИДЕО

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
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В поединке 18 тура чемпионата Украины “Кривбасс” в номинально домашнем матче в Ровно встречается с “Вересом”. На 72-й минуте встречи счет стал 3:0 в пользу команды Шандрука.

После подачи "Вереса" с углового мяч потерялся в суматохе в штрафной площадке "Кривбасса". Первым сориентировался Игорь Харатин, который все-таки прошил Владимира Маханькова.

Для полузащитника это дебютный гол в первом же матче за ровенчан на официальном уровне. Это первый точный удар Харатина в УПЛ с 2018 года.

За завершением матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Харатин Верес (Ровно)
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